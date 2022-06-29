شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الآلام المزمنة والالتهابات تناول الأطعمة النباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الألم المزمن هو أحد أكثر المصطلحات الطبية انتشارًا لسبب واضح هو أن غالبية الأفراد يعانون من شكل من أشكال الألم المزمن، يختلف هذا النوع من المرض عن الأنواع الأخرى من الألم لأنه عادة ما يؤثر سلبًا على حياتك اليومية ، مما يجعل من الصعب عليك إنجاز المهام العادية، ويمكن أن يؤثر في النهاية على صحتك العقلية ، مما يسبب اكتئابًا شديدًا ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

ما الذي يمكنك فعله للمساعدة في التئام جسدك وتقليل الألم؟

حاول دمج الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي، أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة النباتية قد يكون تدخلاً رائدًا للمساعدة في تقليل مستوى الالتهاب والمساعدة في إدارة الألم المزمن، الأطعمة النباتية غنية بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات، وكذلك الفيتامينات والمعادن والمغذيات الأساسية .

أفضل الأطعمة النباتية لمحاربة الآلام المزمنة والالتهابات1. العنب الأحمر

العنب هو أحد أفضل الأطعمة النباتية الموجودة في مطبخك، هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يتطلعون إلى الاستغناء عن السكر المكرر، على الرغم من احتواء العنب على نسبة عالية من السكر الطبيعي ،حيث يحتوي كوب واحد على حوالي 23 جرامًا، إلا أنها مصدر كبير لفيتامين أ وفيتامين ك والكولين والبوتاسيوم ، كما أنها غنية بالريسفيراترول ، وهو مركب قوي يمنع الإنزيمات التي تساهم في تنكس الأنسجة، في الدراسات الحديثة، وجد أن ريسفيراترول قد يحمي "من نوع تلف الغضروف الذي يسبب آلام الظهر".

2. الزنجبيل

إذا كنت من المهتمين بالصحة مثلي ، فأنت على الأرجح تحتفظ بالزنجبيل بشكل ما في مطبخك، هذا المكون المتنوع والعطري ليس رائعًا فقط للتخلص من الغثيان بشكل طبيعي وتسهيل عملية الهضم، ولكن ثبت أيضًا أنه يساعد في محاربة أعراض الألم المزمن، في دراسة أجريت في جامعة ميامي لمراقبة المرضى الذين يعانون من آلام الركبة المزمنة ، "ما يقرب من ثلثي المرضى أبلغوا عن وجع أقل بعد تناول مستخلص الزنجبيل.

3. الكركم

يعتبر الكركم عنصرًا أساسيًا في مطبخك، تحتوي هذه التوابل الهندية التقليدية على عامل قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين ، يمنح الكركمين الكركم لونه الأصفر الغني وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بمساعدته في مكافحة الالتهابات في الجسم، وجدت إحدى الدراسات أن الكركم يقاوم التهاب المفاصل الروماتويدي بنفس فعالية الإيبوبروفين، يعد استهلاك الكركم من الجذر الخام هو الطريقة الأكثر فعالية للحصول على فوائد الكركمين كما هو الحال في عصير الكركم الخام والزنجبيل

4. فول الصويا

يحارب الصويا الألم عن طريق الايسوفلافون ، وهي هرمونات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات". في دراسة أجرتها جامعة ولاية أوكلاهوما ، تم اكتشاف أن "تناول 40 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا لمدة ثلاثة أشهر يقلل من استخدام مرضى [هشاشة العظام] لتسكين الألم إلى النصف.