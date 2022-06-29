شكرا لقرائتكم خبر عن للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ك.. أطعمة مهمة أبرزها الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ك يعد من أهم أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم للوقاية من الإصابة ببعض الأمراض، فثبت علميا أنه له دورا كبيرا في الحماية من الإصابة بأمراض القلب، ومشاكل العظام كالهشاشة أو الكسور وزيادة فرص الإصابة بالنزيف، ولذا يجب قياس نسبته للتعرف إذا كان الشخص يعاني من ضعف في نسبته أم لا.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة الغنية بفيتامين ك، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed"، ومنها:

-الخضراوات تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ك، ولذا يجب تناولها باستمرار ومن أبرزها السبانخ، والبروكلي والفاصوليا، فهي جميعها خضراوات غنية بفيتامين مهم للجسم.

-اللحوم البيضاء والحمراء، والكبد، فهي أنواع من الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك، ومنها الكبد، والدجاج والبط، واللحوم الحمراء، ولذا تناولها يعد من الحيل الجيدة والمهمة.

-الفواكه، كالبرقوق والكيوي، والأفوكادو، والتوت، والعنب ، والرمان، والتين، فهي أنواع عديدة من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك، ولذا يجب عليك الحرص على تناولها.

-المكسرات، أبرزها الكاجو والبندق، وعين الجمل، والصنوبر، ولذا يجب تناولها بشكل دائم للحصول على النسبة اليومية التي يحتاجها الجسم.

-البقوليات، كالفاصوليا الحمراء، والفول والعدس، فهذه الأطعمة مهمة وغنية بفيتامين ك، ولذا أكثر من تناولها.

-منتجات الألبان، أي الحليب والأجبان ، والزبدة، فهي أطعمة تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ك، ولذا ينصح بتناولها بشكل دائم، لإمداد الجسم بكل النسب التي يحتاجها.