شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض لتنميل الأطراف بعد تناولك للطعام؟ احذر أنت عرضة لهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من الشعور بتنميل الأطراف بعد تناولهم للطعام، وتشير العديد من الأبحاث أن هذا الأمر يعد خطرا علي الصحة العامة، ويعد علامة على وجود مشكلة صحية يجب اكتشافها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline".

أشار التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من تنميل الأطراف بعد تناولهم للطعام قد يكون علامة على الإصابة بحساسية الطعام، أي أنهم يعانون من حساسية اتجاه بعض الأطعمة، مثل الجلوتين، الألبان ومنتجاتها، ولذا هؤلاء الأشخاص يشعرون بألم في البطن، والإسهال أو الإمساك، وطفح جلدي.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية اللاكتوز، أي عدم تحمل الجسم أو قدرته علي تحطيم السكر بالجسم، وهنا يزداد الشعور بتنميل الأطراف، نتيجة لنقص نسبة السكر بالدم.

كما أوضح التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من قصور في الغدة الدرقية أيضا يشعور بتنميل في الأطراف بعد تناولهم للطعام، بالتنميل يعد من أعراض خمول أو قصور الغدة الدرقية، ولذا عليهم ممارسة التمارين الرياضية، والحفاظ على الوزن المثالي، وتناول العلاجات المرتبطة بخمول الغدة الدرقية لتنظيم نسبتها.

كما أن تعرض الأشخاص المصابين بمرض السكري عند ارتفاع نسبته بالدم، يتعرضون أو يشعرون بوخز وتنميل في الأطراف فهذا الأمر يعد من أبرز الأعراض المرتبطة بهذا المرض، ولذا يجب السيطرة علي نسب السكر، والسيطرة عليها.