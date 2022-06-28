شكرا لقرائتكم خبر عن امضغ جيدا وتوقف عن السكر ولا تفرط.. قواعد الطعام لتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع الجميع نوعًا من النظام الغذائي ويبدو أن الهدف الأساسي لكل خطة نظام غذائي هو إنقاص الوزن، وسط كل هذا، هناك نقص في فهم الهضم، حيث نواجه نوعًا من المشكلات الصحية، وفقا لـ الأيورفيدا" الطب البديل" فالنظام الغذائي والهضم مرتبطان ببعضهما البعض، مما يعني أن سوء الهضم هو السبب الجذري لجميع اضطرابات نمط الحياة، لا يمكن الحفاظ على الهضم الصحي إلا باتباع نظام غذائي هذا لا يعني أن المرء يحتاج إلى صياغة خطة نظام غذائي. بدلاً من ذلك ، يجب أن يكون التركيز على نوع الأطعمة التي يجب تضمينها، وفقا لما نشره موقع healthshots".

ماذا نأكل لهضم صحي؟

هذا هو أول شيء يجب على المرء أن يكون حذرا بشأنه فيما يلي القواعد الخمس البسيطة التي يجب اتباعها:

القاعدة 1: توقف عن السكر

يتكون السكر من 90 في المائة من المكونات الكيميائية ، ويحتاج الجسم إلى بذل الكثير من الجهد لهضمه.

القاعدة 2: أوقف الملح المعالج باليود

يعتبر اليود الذي نحصل عليه من الفواكه والخضراوات وما إلى ذلك كافياً لتلبية الاحتياجات اليومية، يمكن أن يؤثر استهلاك الملح المعالج باليود على الهضم، يدعم الملح الصخري الهضم ويمنع تناول جرعة زائدة من اليود.

القاعدة 3: التوقف عن استخدام الزيت المكرر

تلعب الدهون الصحية دورًا مهمًا في تطوير هرمونات صحية، يتم تصنيع الزيوت المكررة عن طريق تصفية جميع الدهون الصحية، تصنع الزيوت البكر المضغوطة على البارد بعملية طبيعية، يجب تجنب الدهون السيئة والزيوت المكررة هي مواد كيميائية بنسبة 99 في المائة، بدلا من ذلك ، يمكن للمرء أن يستهلك زيت السمسم أو زيوت أخرى لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجسم.

القاعدة 4: اتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا وتجنب منتجات الألبان واللحوم

النظام الغذائي النباتي غني بالألياف وبالتالي سهل الهضم ويساعد في التخلص منه، تحتوي منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية على نسبة عالية من البروتين ولا تحتوي على ألياف ، مما يجعل هضمها صعبًا، علاوة على ذلك ، فإن منتجات الألبان واللحوم المتوفرة اليوم عبارة عن حقن هرمونات ضارة بالجسم.

القاعدة 5: تناول الأطعمة المحلية والموسمية والمتاحة بسهولة

يفضل تناول الفاكهة والخضراوات والأطعمة الأخرى المتوفرة بسهولة بالقرب منك، سوف يناسب الطعام المحلي جسمك بشكل أفضل وسيوفر لك جميع العناصر الغذائية المطلوبة للمواسم المختلفة التي تتوفر فيها.

كيف تأكل من أجل هضم صحي؟

هذا هو ثاني أهم جانب يجب أن تكون على دراية به، فيما يلي القواعد الخمس البسيطة التي يجب اتباعها:

القاعدة 1: امضغ جيدًا

تبدأ عملية الهضم في فمك وبالتالي ، من المهم أن تمضغ طعامك 32 مرة، عندما يصل الطعام الممضوغ بشكل غير صحيح إلى المعدة ، فإنه يعيق عملية الهضم الصحية.

القاعدة 2: 40:90 حكم الماء

لا تشرب الماء قبل 40 دقيقة و 90 دقيقة بعد الأكل لأنه يخفف من عصارة الجهاز الهضمي المسئولة عن الهضم السليم.

القاعدة 3: عدم الإفراط

حجم كيس المعدة صغير ويمكن أن يثقل كاهلنا عند الإفراط في تناول الطعام، في مثل هذه الحالات ، لا توجد مساحة كافية لإجراء عملية الهضم.

القاعدة 4: تناول ثلاث وجبات في أوقات محددة

تُفرز عصائر الجهاز الهضمي في أجسامنا بإيقاع، إذا أكلنا في أوقات محددة ، فإن هذه العصائر ستساعد في تحسين الهضم، يُنصح بتجنب تناول الوجبات الخفيفة بين وجبتين عندما لا يتم هضم الطعام الذي تم تناوله مسبقًا جيدًا لهضم صحي ، تجنب تخطي وجبات الطعام .

القاعدة 5: صيام 12 ساعة بين عشية وضحاها

في الليل ، تساعد العصارات الهضمية في تدمير السموم في نظامنا، عندما نأكل متأخرًا ، تخلق هذه العصارات الهضمية ضغطًا إضافيًا لهضم الطعام، هذا يمكن أن يؤدي إلى سوء الهضم والعديد من اضطرابات نمط الحياة.