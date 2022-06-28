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الصحة تكشف طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى وحروق الشمس

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن طريقة حماية الجسم من أشعة الشمس من خلال ارتداء القبعة والنظارة الشمسية وكذلك الحرص علي استخدام الوقيات الشمسية .

وقالت وزارة الصحة  : في ظل الأجواء الحارة وعند الخروج من المنزل يجب الحرص على ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية واستخدم مستحضر واقي من الشمس وذلك للحماية من الإصابة بالإجهاد الحراري وحروق الشمس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الحميات يتوفر بها خدمات علاج الاجهاد الحرارى مضيفة أن جميع الخدمات تقدم مجانا .


إرشادات وزارة الصحة 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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