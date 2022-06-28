شكرا لقرائتكم خبر عن يحسن الهضم ويحافظ على صحة القلب.. فوائد مدهشة لتناول بذور الكتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى بذور الكتان على الألياف وعدد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولها العديد من الفوائد الصحية المدهشة من تحسين عملية الهضم لديك إلى تقليل مخاطرالإصابة بالأمراض وحتى تحسين الوظيفة الإدراكية، وفى السطور القادمة سنوضح لك العديد من الطرق التي يمكن أن تفيد بها إضافة بذور الكتان إلى وصفاتك الصحية على المدى الطويل، بالإضافة إلى بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها عند البدء ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- مليئة بالألياف:

إذا كنت تبحث عن زيادة كمية الألياف التي تتناولها بسهولة، فإن إضافة بذور الكتان إلى وجبتك يمكن أن تكون طريقة رائعة للبدء، تحتوي ملعقة كبيرة من بذورالكتان الكاملة على 3 جرامات تقريبًا من الألياف، وهوما يعادل 11٪ من القيمة اليومية الموصى بها.

2-مصدر غني لأحماض أوميجا 3 :

بذور الكتان غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع جسمك إنتاجها، الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الطعام وبذور الكتان مليئة بها، ثبت أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يقلل الالتهابات في الجسم ، مما يساعد في منع تطور الأمراض المزمنة.

3 - تفيد صحة القلب:

تظهر الدراسات أن استهلاك بذور الكتان يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار LDL في نظامك في تراكم الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4 - تساعد في الهضم:

تشتهر بذور الكتان بكونها ملينًا طبيعيًا ، مما يساعد في عملية الهضم والإمساك، وجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا ونشرت في Nutrition & Metabolism أن بذور الكتان عند إضافتها إلى المخبوزات كانت قادرة على تقليل أعراض الإمساك ، وكذلك مستويات السكر في الدم والدهون، لأولئك المصابين بداء السكري من النوع 2.

5 – إنقاص الوزن:

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة جسمك على المدى الطويل ، لذا فإن دمج بذور الكتان في نظامك الغذائي يمكن أن يكون وسيلة أساسية للحفاظ على وزنك في رقم صحي، على وجه الخصوص ، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في بذور الكتان في الشعور بالشبع لفترات أطول، وفقًا للشهية .