مشروب الكيتو للتنحيف

بيروت - نادين محمد - يعرف عن نظام الكيتو بأنه نظام غذائي يعتمد على التخفيف من تناول الكربوهيدرات والحصول على كمية مرتفعة من السعرات الحرارية من خلال البروتينات والدهون بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80%، وهو بذلك يحث الجسم على استخدام الدهون لتمده بالطاقة بدلاً من الكربوهيدرات. هذه العملية تعرف بالعملية الكيتونية أو الكيتوزية، وبالتالي، أي طعام مرتفع الكربوهيدرات لا يسمح بتناوله في حمية الكيتو أو يسنح بتناوله بكميات ضئيلة للغاية.

الطعام المسموح أو الممنوع في نظام الكيتو لا يقتصر على الأطعمة الصلبة فقط، بل أيضاً على المشروبات، فبعض الأنواع منها محظور تناولها في هذه الحمية لاحتوائها على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات.

ما هي أنواع المشروبات المسموح بها في الكيتو والتي تساعد على التنحيف؟ في هذا المقال سنستعرض معظمها ونبين مزاياها وطريقة إعداد بعض منها بما يتناسب مع شروط الكيتو.

مشروبات الكيتو للتنحيف

الماء



الماء متاح في جميع الحميات الغذائية، فهو ضروري لصحة الجسم، البشرة والشعر أيضاً، لا يحتوي على أي سعرات حرارية، كربوهيدرات أو دهون. يمكن تناول الماء المنكه المتوفر في الأسواق، أو تنكيهه في المنزل من خلال إضافة شرائح الليمون، الخيار، النعناع، أو الفواكه. يجب ألا يقل معدل شرب الماء عن 1.5 إلى 2 ليتر في اليوم.

الشاي



يسمح في الكيتو تناول الشاي بجميع أنواعه، الأخضر، الأسود... على أن يكون خالياً من أي إضافات، خاصة السكر. يمكن استخدام بدائل السكر، أو إضافة حليب اللوز أو حليب جوز الهند.

القهوة



جميع أنواع القهوة الخالية من الإضافات مناسبة للكيتو، سواء القهوة العربية، التركية، الأمريكانو، الاسبريسو أو غيرها. يمكن إضافة حليب جوز الهند، ملعقة من كريمة الخفق وبدائل السكر، كذلك قطعة من الزبدة غير المملحة.

الأعشاب



مثل الكركديه، النعناع، القرفة، الزنجبيل وغيرها ... جميعها مشروبات تناسب نظام الكيتو، تضاعف من معدل تخسيس الوزن وحرق الدهون. في المقابل هناك بعض الأنواع من شاي الأعشاب غير مسموح تناوله في الكيتو أو يفضل تناوله باعتدال واحتساب معدل الكربوهيدرات فيه ضمن معدل الاستهلاك اليومي، كاليانسون، فعلى سبيل المثال، كل 100 غرام منه يحتوي على 50 غرام من الكربوهيدرات، الحلبة كل 11 غرام منها يحتوي على 6 جرام من الكربوهيدرات. ...

العصائر



العصائر، أيضاً خياراتها محدودة في الكيتو، يسمح بتناولها باعتدال واحتساب معدل الكربوهيدرات فيها. مثلاً، عصير البرتقال يحتوي كوب منه على 27 غرام من الكربوهيدرات، 8 أونصات من عصير التوت البري تحتوي على 30 غرام من الكربوهيدرات. والسبب في ذلك يعود إلى أن عصائر الفاكهة لا تحتوي على الألياف التي تعمل على امتصاص الفركتوز، أي سكر الفاكهة والذي يتسبب بإبطاء أو إيقاف عملية الأيض في الجسم.

الحليب



يمنع تناول الحليب البقري في الكيتو، ولكن يمكن استبداله بحليب جوز الهند أو حليب اللوز غير المحلى، كما يمكن تناول حليب اللوز الممزوج مع حليب جوز الهند، وإضافة بضع حبات من التوت أو الفراولة، المكسرات غير المملحة، الأفوكادو، الكاكاو، بدائل السكر وغيرها.

المشروبات الغازية



بالرغم من اعتبار المشروبات الغازية غير صحية للجسم و لا قيمة غذائية لها، إلا أنها من ضمن المشروبات المسموح تناولها في الكيتو، لكن لا بد من تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر وعلى فترات متباعدة.

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