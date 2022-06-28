ماء النعناع: الفوائد والاستخدامات

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ ترغبين في الاستمتاع بمشروب منعش، خاصة خلال فصل الصيف الحار، ننصحكِ بمشروب النعناع.

ماء النعناع مصدر ممتاز للحديد ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك والمنغنيز، يحتوي على فيتامين أ ولديه العديد من الفوائد الصحية الاخرى تعرفي عليها.

فوائد ماء النعناع

يعزز الهضم: النعناع فعال في تهدئة الجهاز الهضمي ويساعد في تخفيف عسر الهضم. المنثول الموجود في ماء النعناع يساعد في تهدئة القولون العصبي.

يقي من تقلصات الدورة الشهرية - أضيفي شرائح الزنجبيل إلى ماء النعناع وتناوليه خلال فترة الدورة الشهرية لتخفيف الغثيان والتقلصات.

يخفف التعب: يحتوي النعناع على رائحة منعشة تساعد على محاربة التعب وتحسين مزاجكِ وتخفيف الكسل.

يزيل انسداد مجرى الأنف: يساعد المنثول الموجود في ماء النعناع على تهدئة أعراض نزلات البرد ويزيل الممرات الأنفية المسدودة.

يقي من الصداع : يحدث صداع الصيف بسبب ظروف الطقس الحار والجفاف. يعد رش الماء بالنعناع طريقة مثالية للتخلص من صداع الصيف.



العناية بالجلد: يمكن تناول ماء النعناع وتطبيقه موضعيًا على الجلد للحفاظ على بشرة صحية وخالية من الشوائب. اسكبي بعض ماء النعناع في زجاجة رذاذ واستخدميه كتونر للوجه. خصائصه المضادة للالتهابات تحافظ على البشرة منتعشة وخالية من الشوائب. النعناع له خصائص مضادة للبكتيريا وفعال في علاج البثور. مضادات الأكسدة فيه تحافظ على نضارة البشرة.

وصفة ماء النعناع:

قائمة المكونات:

أوراق النعناع

ماء



الطريقة:

ضعي ربع كوب من أوراق النعناع في كوب من الماء المغلي. دعيها لمدة 15 دقيقة. الآن قومي بنقل هذا المحلول المركز بنكهة النعناع إلى إبريق. أضيفي حوالي 6 إلى 7 أكواب من الماء وقلّبي جيدًا. ضعيه في الثلاجة وانتظري لمدة ساعة على الأقل. صفي الأوراق وقدميها باردة في أكواب مع بعض أوراق النعناع الطازجة المزينة في الأعلى.

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