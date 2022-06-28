شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يمر بها مرضى الوسواس القهري.. أبرزها تكرار الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوسواس القهري، يعد من الاضطرابات النفسية التي يصاب بها البعض، ويتسب هذا الاضطراب بحدوث نمط من الأفكار والمخاوف الغير منطقية وتتسبب في قيامك بالعديد من السلوكيات الغير صحيحة والغير عقلية، وتسبب في تعرضك بضيق شديد، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic."

وأشار التقرير، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بالوسواس القهري، ومنها:

-وسواس النظافة الشخصية، ونظافة المنزل.

-التظيم ويجب ان يكون كل شيء كما يجب أن يكون أي يكون متناسق.

-يسيطر علي الأشخاص المصابون بالوسواس القهري الشعور بأفكار عدوانية إتجاه نفسه والمحاطين.

-يشعر المصابون بأفكار غير مرغوبة، مثل العنف اتجاه أي شيء.

-الخوف من التلوث خلال لمس أي شيء.

-الشك اتجاه العديد من الأشياء.

-التوتر الشديد اتجاه العديد من الأشياء الغير منظمة ومرتبة.

-التصرف بشكل غير لائق اتجاه العديد من الأشياء وخاصة بالأماكن العامة.

وهناك العديد من السلوكيات التي يتسم بها الأشخاص المصابون بالوسواس القهري، ومنها:

-عدم الرغبة أو رفض مصافحة الأشخاص.

-عدم لمس أي جماد خوفا من عدم نظافته.

-الشك في عدم غلق مقابس الكهرباء ومفاتين البوتاجاز.

-الإكثار من تنسيق الأشياء وترتيبها.

تكرار الكلمات خلال الحديث.

-الرغبة في تخزين الأشياء الغريبة.

-التحدث مع النفس بصوت عالي.

-كثرة غسيل الأيدي.