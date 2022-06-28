بيروت - نادين محمد - يمكن ممارسة تمارين كارديو للكرش بشكل منتظم وبالطريقة الصحيحة ان يساعد على تذويب الدهون الضارة التي تتراكم في هذه المنطقة من الجسم. ويشير الخبراء الى ان هذه الدهون يمكن ان تسبب بعض المشكلات الصحية، ومنها مقاومة الانسولين والنوع الثاني من السكري، فضلاً عن امراض القلب. ومنها ما يتجمع بين الجلد والعضلات، ومنها ما يحمل اسم الدهون الحشوية ويستقر في تجويف البطن حول الاعضاء الداخلية. وهي ترتبط غالباً ببعض الحالات الصحية مثل متلازمة التمثيل الغذائي والسكري النوع الثاني وامراض القلب.





تعتبر تمارين الكارديو للكرش من افضل انواع الرياضات التي يوصي الخبراء بممارستها من اجل الحصول على وزن صحي وبطن مسطح. وهذه افضلها واكثر سهولة وفاعلية.

1 قفز القرفصاء



من الممكن الاستفادة من هذا التمرين الذي يعرف ايضاً باسم Jump Squats الى حد كبير في حال تمت ممارسته بشكل منتظم يومياً او 4 مرات على الاقل اسبوعياً.

1 يتم الوقوف مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى لتصبحا موازيتين للكتفين.

2 يتم ثني الركبتين مع توجيه الجزء السفلي من الجسم الى الخلف على طريقة القرفصاء والحرص على اسناد الجسم على اصابع القدمين بشكل رئيسي.

3 يجب ايضاً مد الذراعين الى الامام وضم قبضتي اليدين.

4 يتم التنفس بهدوء والقفز الى اعلى وتكرار ذلك لمدة لا تقل عن 30 ثانية.

ومن المفيد القيام بالتمرين ضمن 5 مجموعات تتضمن كل منها 5 حركات.



2- تمرين هولو هولد



يعرف هذا التمرين ايضاً باسم ثبات اجوف. وهو يعمل على تقوية عضلات البطن والظهر. كما يمكن الاستفادة منه من اجل حرق دهون الفخذين. ويعتبر من اكثر تمارين كارديو للكرش سهولة حيث يمكن القيام به في المنزل.

1 يتم الاستلقاء على الظهر مع مد الذراعين إلى جانب الجسم.

2 ترفع الساقان والذراعان عن الارض مع الرأس ويتم مدهما الى اعلى قدر الامكان مع الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة.

3 يتم بعد هذا مد الذراعين إلى الخلف مع الحفاظ على الوضعية لمدة 20 ثانية. يجب الاستراحة لمدة 10 ثوان قبل تكرار التمرين مرات عدة.

3 تمرين سبرول



يقوم هذا التمرين على تحريك عدد كبير من العضلات مثل تلك التي تقع في منطقة الكرش. وهو يعرف ايضاً باسم تمرين التمدد ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يتم الوقوف مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى لتتخطيا عرض الكتفين.

2 يجب الانخفاض الى الامام على ان يصبح الفخذان موازيين للارض. ويعني هذا اسناد الجسم على راحتي اليدين ورأسي القدمين.

3 يتم ثني الركبتين والقفز الى الامام بالقدمين مع الحفاظ على الوضعية نفسها ثم استعادة وضعية البداية. يكرر التمرين على ان تتخلل كل مجموعة واخرى 30 ثانية استراحة.

4 التمرين الجانبي



هو من تمارين كارديو للكرش الفعالة ويساعد على تمرين وشد عضلات البطن الجانبية. ويمكن القيام به من خلال الالتزام بهذه الخطوات.

1 يجب الاستلقاء على الارض مع ثني الركبتين.

2 يتم رفع الجزء الاعلى من الجسم. وبعد هذا يجب ضم القبضتين ورفع الساقين الى اعلى حتى تصبحا موازيتين للارض.

3 يتم الالتفاف بالجزء الاوسط من الجسم والذارعين الى اليمين مع الحفاظ على وضعية الساقين. تكرر العملية نفسها الى اليسار.

ومن المهم تكرار هذا التمرين ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها 20 حركة.

تابعي أيضاً:



