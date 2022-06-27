شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة البشرة والعين والكبد ..7 أطعمة غنية بالبيوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل معظم الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المتقدمة التي لديها إمكانية الوصول إلى الأطعمة غير المصنعة على ما يكفي من البيوتين من خلال النظام الغذائي وحده ، فإن معرفة الأطعمة التي تحتوي على البيوتين قد يساعدك على تحديد مدخولك إذا كنت تبحث عن زيادة جرعتك اليومية، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

ما هو البيوتين؟

قالت إيمي شابيرو ، أخصائية التغذية ، أن فيتامين البيوتين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين B7 ، يلعب البيوتين دورًا في تحويل الطعام إلى طاقة في الجسم، إنها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك وعينيك وكبدك وجهازك العصبي، و الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات أثناء الحمل يصبح أكثر أهمية لأنه يلعب دورًا في التطور الجنيني.

يحتاج البالغ المتوسط ​​إلى 30 ميكروجرامًا ، من البيوتين يوميًا، تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 35 ميكروجرامًا هذه هي المستويات اليومية الأساسية .

الأطعمة الغنية بفيتامين البيوتين: 1. صفار البيض:

صفار البيض مليء بالبيوتين، يحتوي متوسط ​​صفار البيض المطبوخ على حوالي 10 ميكروجرام من البيوتين ، وهو ما يعادل حوالي 33٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيوتين للبالغين العادي.

2 المكسرات:

تحتوي بعض المكسرات على البيوتين يشمل ذلك اللوز والجوز والفول السوداني.

3. اللحوم العضوية:

تحتوي حصة واحدة 3 أونصات من كبد البقر على 103٪ من كمية البيوتين التي تحتاجها يوميًا .

4. البطاطا الحلوة:

تعد البطاطا الحلوة من الخضروات الأساسية لأسباب عديدة فهي مليئة بالبيتا كاروتين والبوتاسيوم والحديد وفيتامين B6 والألياف وبالطبع البيوتين.

5. الموز:

يحتوي الموز أيضًا على البيوتين، في حين أنه قد لا يكون لديهم نفس القدر من نظرائهم الآخرين مثل لحوم الأعضاء وزبدة الجوز ، إلا أن فوائد هذه الفاكهة تتجاوز محتوى البيوتين.

6. القرنبيط:

لا يحتوي الخضار على كمية عالية من البيوتين ، ولكن كجزء من نظام غذائي أكبر وقوي، فهو بالتأكيد له العديد من الفوائد.

7. سمك السلمون:

هل تعلم أن حصة واحدة 3 أونصات من سمك السلمون الوردي المعلب تحتوي على 17٪ من قيمة البيوتين الموصى بها يوميًا .