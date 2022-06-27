شكرا لقرائتكم خبر عن الملح قاتل بطيء.. تناوله بكثرة يسبب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أهم الأسباب في زيادة في أمراض القلب هو الإفراط في تناول الملح في نظامنا الغذائي، حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي والخرف والعديد من المشكلات الصحية الأخرى التي يمكن أن تكون قاتلة على المدى الطويل.

الأمر المخيف هو أن الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات التهابية في الجسم يمكن أن يسبب أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل، وتعد الأطعمة المجمدة والمعالجة - الخبز واللفائف واللحوم الباردة والبيتزا والدواجن والحساء والسندويشات هي السبب الرئيسي لجرعة زائدة من الملح اليوم، أيضا زيادة استهلاك الوجبات السريعة يضيف إلى مشاكل أجسامنا التي تتطلب الصوديوم كمعدن أساسي للحياة، لذا إذا استهلك الملح بطريقة متوازنة ، فإنه يساعد على تسهيل عمل العضلات والنبضات العصبية.

كيف تقلل تناول الملح؟

وفقا لموقع " timesnownews :الاعتدال هو المفتاح، وأولئك الذين يستهلكون الملح بكميات كبيرة يخاطرون بحياتهم. وفقًا للخبراء ، 11 % فقط من استهلاكنا للصوديوم يأتي من الملح الذي نضيفه أثناء الطهي أو الأكل، حوالي 12 % من الأطعمة تأتي بشكل طبيعي، يضاف الباقي كمُحسِّن للطعم الذي يسبب المتاعب

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقليل ابتلاع الملح.