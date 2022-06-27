شكرا لقرائتكم خبر عن الألم فى هاتين المنطقتين قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الألم أيضًا من العلامات المبكرة لعدوى فيروس كورونا، ويمكن أن تساعد القدرة على اكتشاف العلامات التحذيرية في التعرف على العدوى مبكرًا والبحث عن العلاج اللازم في الوقت المناسب، حيث يمكن أن يكون الألم في رأسك وعضلاتك من أعراض الفيروس التاجى، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".

علامات الإصابة بفيروس كورونا الصداع

أكد تطبيق ZOE COVID Study App أن الصداع قد يكون من الأعراض الأقل شهرة لفيروس كورونا ولكنه أحد الأعراض الأولى.

ويميل الصداع إلى الظهور في بداية الإصابة بالفيروس التاجى وعادة ما يستمر ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام.

يميل الصداع الناجم عن فيروس كورونا إلى أن يكون مؤلمًا بشكل معتدل إلى شديد، ويمكن أن يشعر المرضى بأعراض مثل "النبض"، "الضغط" أو "الطعن" في الرأس.

يحدث هذا الصداع عبر جانبي الرأس (ثنائي) وليس في منطقة واحدة وعادة ما يكون مقاومًا لمسكنات الألم العادية.

يمكن أن يستمر الصداع أيضًا لفترة أطول من الوقت، ليصبح أحد أعراض كورونا الطويلة الأمد ، والتي تستمر على الرغم من مرور العدوى الأولية.

وفي حين أن الصداع هو أحد أعراض فيروس كورونا ، إلا أن هناك حالات أخرى قد تكون سببًا للألم.

آلام في العضلات

يعد الألم في العضلات علامة شائعة على الإصابة بفيروس كورونا، وكان يُنظر إليه بشكل خاص على أنه أحد الأعراض المميزة لموجة أوميكرون.

يشعر الأشخاص المصابون بكورونا بأوجاع وآلام في العضلات ، خاصة في أكتافهم أو أرجلهم يعتبر ألم العضلات أيضًا علامة مبكرة على فيروس كورونا.

يمكن أن تكون آلام العضلات المرتبطة بكورونا خفيفة أو حتى منهكة للغاية، خاصة عندما تحدث مع التعب الشديد أو التعب. بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يصبح هذا الألم العضلي عائقًا في مهامهم اليومية.

يمكن أن يستمر ألم العضلات عادة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، ولكن يمكن أن يستمر لمدة أطول لكبار السن.

تمامًا مثل الصداع ، يمكن أن تصبح هذه الأعراض أيضًا علامة على كورونا الطويل الأمد يمكن أن تحدث آلام العضلات أيضًا بسبب عوامل أخرى ولا يلزم بالضرورة أن تكون علامة على كورونا.

أعراض أخرى لكورونا

بصرف النظر عن هذين النوعين من الألم، من المهم ملاحظة ما إذا كنت تعاني من أي أعراض أخرى لفيروس كورونا. سيساعد هذا في التعرف على المرض بشكل أفضل.

الرئتان هما أكثر الأعضاء تأثراً بفيروس كورونا، وتتضمن بعض هذه العلامات والأعراض الشائعة التي يسببها فيروس كورونا ارتفاعًا في درجة الحرارة أو قشعريرة، والسعال كثيرًا لأكثر من ساعة، وضيق التنفس، وصعوبة التنفس، والتهاب الحلق ، وانسداد أو سيلان الأنف ، وفقدان الشهية ، والإسهال.