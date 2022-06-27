كيف تعرف أن لديك مقاومة الأنسولين؟

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القاهرة - سامية سيد - يعمل الأنسولين كمفتاح للسماح بدخول السكر في الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة، تبدأ التغييرات غير المرئية في الجسم قبل فترة طويلة من تشخيص الشخص بمرض السكري من النوع الثانى، حيث لا توجد أعراض تعني أنك لن تعرف أنك مصاب بها)، لكن بالرغم من ذلك يمكنك منعها أو تأخيرها، ومن أهم التغييرات غير المرئية هى مقاومة الأنسولين، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على العلاقة بين مقاومة الأنسولين ومرض السكري، بحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي "CDC".

الأنسولين وسكر الدم ومرض السكري من النوع الثانى

الأنسولين هو العامل الرئيسي في تطوير مرض السكري من النوع الثانى، ينظم هذا الهرمون الحيوي - الذي لا يمكنك العيش بدونه - نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) في الجسم ، وهي عملية معقدة للغاية، فيما يلي أهم النقاط:

ويتم تقسيم الطعام الذي تتناوله إلى سكر الدم.

-يدخل سكر الدم إلى مجرى الدم، مما يشير إلى قيام البنكرياس بإفراز الأنسولين.

يساعد الأنسولين سكر الدم على دخول خلايا الجسم بحيث يمكن استخدامه كمصدر للطاقة.

يشير الأنسولين أيضًا إلى الكبد لتخزين سكر الدم لاستخدامه لاحقًا.

يدخل سكر الدم إلى الخلايا، وتنخفض المستويات في مجرى الدم، مما يشير إلى انخفاض الأنسولين أيضًا.

تنبه مستويات الأنسولين المنخفضة الكبد لإفراز السكر في الدم المخزن بحيث تكون الطاقة متاحة دائمًا، حتى لو لم تأكل لفترة من الوقت.

كيف تعرف أن لديك مقاومة للأنسولين؟

لن يخبرك أي اختبار إذا كان لديك مقاومة أنسولين، ولكن إذا كان لديك ارتفاع في مستويات السكر في الدم ، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية (نوع من الدهون في الدم) ، وارتفاع كوليسترول LDL ("الضار") ، وانخفاض الكوليسترول HDL ("الجيد") ، فقد يقوم طبيبك بتحديد أنك تعاني من مقاومة الأنسولين.

ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين؟

ليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين ، ولكن التاريخ العائلي للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وزيادة الوزن (خاصة حول الخصر) ، وعدم النشاط ، كل ذلك يمكن أن يزيد من المخاطر.

ليس من الضروري أن يكون وزنك زائدًا حتى تكون لديك مقاومة للأنسولين. لا يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما يعاني من مقاومة الأنسولين من خلال النظر إليه.