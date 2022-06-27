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القاهرة - سامية سيد - تلعب التغذية دورًا مهمًا في تحسين صحة الجسم، وبشكل خاص لكبار السن، وبحسب موقع "health" فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات والحبوب تساهم في تقليل كتلة الأنسجة الخالية من الدهون لدى كبار السن مقارنة بالفاكهة والخضروات.

صحة العظام عند كبار السن

مع تقدم العمر، تصبح كيمياء أجسامنا أكثر حمضية وتصبح آلية التآكل والتلف أقوى وتحدث بشكل أسرع.

إذا تم تعريف شخص مسن على المزيد من الأطعمة القلوية أو الأطعمة التي تكون أفعالها بعد الهضم قلوية، في وجباتهم الغذائية، يمكنهم أن يظلوا بصحة جيدة ويعيشون حياة طويلة.

الأطعمة غير المتوافقة مع كبار السن

بعض الأطعمة مفيدة للصحة عند تناولها بمفردها، ولكن عند تناولها مع أطعمة أخرى، فإنها تولد مواد كيميائية ضارة في الجسم.

على سبيل المثال، لا ينبغي أبدًا تناول العسل مع السمن أو الفجل.

لا ينبغي تناول الزبادي مع الأطعمة الساخنة في درجات الحرارة، كما يجب عدم خلطه مع الحليب أو الموز أو الشاي.

لا ينصح باستخدام الحليب مع الزيت والملح والخل والكوسا الأخضر والفجل والموز والليمون والبرتقال والخوخ والحلوى والسمسم واللبن ، ولا ينبغي استخدام الحليب الممزوج بالماء مع السمن.

يجب عدم خلط اللبن الرائب مع الموز، وتجنب خلط الأطعمة التالية:

* الخل وبذور السمسم

* البطيخ مع العسل أو اللبن أو الماء

* الخيار بالماء

* أرز بالخل

* جبنة وخل أو عسل

* يجب عدم تناول الأطعمة الساخنة مباشرة بعد الأكل البارد والعكس صحيح.

تجنب تناول المشروبات الباردة بعد تناول الشاي والخيار والشمام.

أشياء يجب على كبار السن اتباعها من أجل تغذية صحية

يجب تناول الطعام في حالة استرخاء فقط، تناول الطعام الطازج فقط، تناول الطعام فقط عند الجوع وبعد فجوة كافية عن الوجبة الأخيرة للهضم.

بشكل عام من الجيد تجنب الأكل حتى 6 ساعات بعد الوجبة السابقة.

وتجنب الوجبات الخفيفة بين الوجبات وخاصة الأطعمة المقلية بالزيت، حيث يساعد شرب كمية صغيرة من الماء أثناء الوجبة على الاستيعاب والهضم.

يخفف الماء من العصارات والأحماض الهضمية مما يساعد على الهضم.

يجب تجنب شرب الماء قبل الأكل بساعة وحوالي نصف ساعة بعد الأكل، ولا يجب أن يكون تناول الطعام سريعًا جدًا أو بطيئًا جدًا، ويجب أن يتم مضغ الطعام جيدًا حتى يتكون معجونًا في الفم.

وبهذه الطريقة، يتم نقل عصارات الجهاز الهضمي عالية الجودة الموجودة في اللعاب إلى الطعام وهذا يعزز عملية الهضم لأن الاستيعاب يبدأ في الفم وليس المعدة.

كما أنه يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التهابية في المعدة والأمعاء، تناول الطعام مرة أو مرتين فقط حسب الرغبة.

تناول وجبة خفيفة في الصباح، وإذا أمكن، وجبة رئيسية قبل غروب الشمس، فالراحة بعد الغداء والمشي بعد العشاء مفيد ، فالفواكه والمكسرات والبذور واللبن والبراعم مثالية لتناول الإفطار أو الغداء، وينبغي ملء ربع معدتك بالحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور، والربع بالفواكه والأطعمة النيئة ، والربع بالماء يجب ترك الباقي فارغًا للسماح بمرور غازات الجسم.