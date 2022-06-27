شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميًا؟ اعرف الآثار السلبية والإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة للكثيرين منا، فإن أول ما نفكر فيه عندما نستيقظ هو القهوة، سواء كنت تفضله ساخنًا أو باردًا ، فهو المشروب المرادف للصباح وبداية يوم منعش، في حين أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند أول رشفة هو فوائد القهوة التركيز، فإننا نميل إلى نسيان الآثار الجانبية السلبية والإيجابية لاستهلاك هذا المشروب الذي يحتوي على الكافيين كل يوم، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

يزيد من استهلاكك للبوليفينول

تحتوي القهوة السوداء على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة (تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف وهي طريقة أجسامنا للتخلص من المنتجات الثانوية الضارة لعملية التمثيل الغذائي والتي تعتبر مهمة لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية المزمنة)، تحتوي القهوة على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأسود والأخضر، تحتوي حبوب البن على مادة الكينين ، التي تصبح أكثر فعالية بعد التحميص. مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة لديها القدرة على محاربة السمنة وتقليل الوزن قد تساعد في حماية شبكية العين والعينين ، وقد تساهم في الوقاية من مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف أو الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكتات الدماغية.

القهوة مفيدة للأمعاءأظهرت الدراسات أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس وحصوة المرارة وأمراض المرارة، فإن الكافيين الموجود في القهوة يحفز حركة العضلات في القناة الهضمية .

يحسن اليقظة والتركيزتحتوي القهوة على مادة الكافيين المنبهة التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي لزيادة إفراز مادة النورابينفرين والدوبامين التي تؤدي إلى زيادة اليقظة والتحفيز، كما يمنع الكافيين آثار مادة الأدينوزين الكيميائية التي تسبب الإجهاد في الدماغ. منخفضة السعرات الحررايةتعد القهوة بشكل طبيعي خيارًا للمشروبات منخفضة السعرات الحرارية مع 0 جرام من الدهون و 0 جرام من السكر أو الكربوهيدرات ، مما يوفر خيارًا لذيذًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحد من تناولهم للسعرات الحرارية أو العناصر الغذائية، تصبح القهوة مصدر قلق غذائي محتمل فقط عند إضافة مكونات أخرى مثل الكريمة والسكر.





يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنةتظهر بعض الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للقهوة قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ومرض باركنسون ومن المحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ارتبط شرب القهوة المعتاد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى النساء.

مسببة للإدمانالكافيين مخدر، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يصبح جسمك مدمنًا عليه، انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا وغثيانًا وإمساكًا.