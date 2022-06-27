رجيم الصيف للبنات.. 3 كيلو كل 7 أيام 

بيروت - نادين محمد - رجيم صور الصيف للبنات هو حمية غذائية تساعد على الحصول على اجمل اطلالة في الصور التي يتم التقاطها خلال الاجازات. ويمكن تطبيقه لمدة اسبوع ثم استعادة نمط الحياة الصحي الطبيعي قبل اتباع البرنامج مجدداً. ومن الممكن في هذه الحالة خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في اسبوع.

برنامج رجيم صور الصيف



يعتبر برنامج رجيم صور الصيف للبنات من اكثر انواع الرجيم سهولة. وهو يساعد على تخسيس الوزن الزائد من دون ان يسبب الشعور بالحرمان. ويجب تطبيقه في المرحلة الاولى لمدة 7 الى 10 ايام قبل التوقف عن ذلك لمدة مماثلة ثم العوة الى البرنامج نفسه مجدداً.

الاثنين



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، او 100 غ من الجبنة البيضاء خفيفة الدسم، كوب من عصير البرتقال او من الغريب فروت.

الغداء. طبق من السلطة، 150 غ من السمك المشوي في الفرن، كوب من البروكولي المشوي او المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز او من اللوز.

العشاء. طبق من السلطة، 70 غ من الخبز الكامل، بضع حبات من الفراولة.

الثلثاء



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من بذور الشوفان مع القليل من الفاكهة الحمراء، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت من دون سكر مضاف.

الغداء. طبق من سلطة الشمندر، 150 غ من السلمون المشوي، بضع شرحات من البطاطا المشوية في الفرن، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. طبق من الخيار، ملعقة طعام من زبدة الفستق.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، 100 غ من المعكرونة الكاملة مع صلصة الطماطم المنزلية، حبة اجاص.

الاربعاء



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، 50 غ من الخبز الكامل، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر او 100 غ من الجبنة البيضاء الخفيفة، كوب من عصير البرتقال الخالي من السكر المضاف.

الغداء. طبق من السلطة الخضراء، 150 غ من الدجاج المشوي الخالي من الدهون، 100 غ من الارز المطهو على البخار، طبق من الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة بالجبنة، 100 غ من التونا غير المعلبة، 200 غ من الاناناس.

الخميس



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي مع المكسرات النيئة، كوب من عصير البرتقال من دون اضافات صناعية.

الغداء. طبق من سلطة الشمندر، 150 غ من الدجاج المشوي الخالي من الدهون، طبق من الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

العشاء. طبق عجة بالاعشاب، 50 ع من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة دراق.

الجمعة



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، كوب من عصير الغريب الفروت الطبيعي.

الغداء. طبق من السلطة مع الفجل، 150 غ من السمك المشوي، طبق من القرنبيط المشوي في الفرن من دون زيت.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز النيئ غير المملح.

العشاء

الفطور. بيضة مسلوقة، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، حبة اجاص.

السبت



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 50 غ من الخبز الكامل، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى او 100 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال الخالي من السكر.

الغداء. طبق من سلطة الهليون مع الطماطم والخس، 150 غ من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المشوية، حبة كيوي.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق سلطة مع الفاصولياء، 100 غ من التوفو مع صلصة الطماطم، طبق من الفطر المشوي.

الاحد



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر مع اللوز النيئ، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت من دون اضافات.

الغداء. طبق من السلطة اليونانية، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. 100 غ من الفراولة.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، بيضة مسلوقة من دون ملح، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة اجاص.

ورغم فوائد رجيم الصيف للبنات، من الافضل استشارة الطبيب الاختصاصي قبل تطبيقه من اجل منع المعاناة من اي اعراض جانبية مزعجة.



تابعي أيضاً: