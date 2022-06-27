شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم كوري.. اعرف سر رشاقة الكوريين واتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز الشعب الكوري بلياقة بدنية ورشاقة مميزة لهم، وبينما تلعب الرياضة دورًا مهمًا في الحفاظ على وزن صحي، يركز الكوريون أكثر على نظامهم الغذائي والطعام الذي يتناولونه، باعتبار أن هذا الأمر جزء من روتينهم اليومي وليس نظام غذائى لفترة محددة بل هو نمط حياتهم اليومية، اقرأ السطور التالية لتتعرف على أسرار الريجيم الكوري، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

إذا كنت تريد أيضًا أن تكون لائقًا بدنياً وبصحة جيدة مثل الكوريين، فقم بتضمين هذه العادات الغذائية في حياتك اليومية.

أسرار الريجيم الكوري

1- أضف الكثير من الخضار إلى وجباتك

فوائد تناول الخضار واسعة النطاق، وبالنسبة للكوريين ، تعد الخضروات مثل الفجل والخضروات الجذرية مواد أساسية يدمجون العديد من الخضروات في وجباتهم، إما كطبق رئيسي أو طبق جانبي، وفي كلتا الحالتين ، يحصلون على الكثير من التغذية منه إلى جانب ذلك ، كلما تناولت خضروات أكثر، كلما شعرت بصحة أفضل وخفة الوزن.

2- الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك يعد اللبن الرائب أحد أشهر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والتي يتناولها الكوريين، كذلك الخضروات المخللة مثل الكرنب والفجل والبصل الأخضر والتوابل المختلفة مثل الملح والسكر والبصل والزنجبيل والثوم والفلفل الحار، و يمكن أن يؤكل مع أي شيء ويقال أنه يحتوي على سلالة معينة من البروبيوتيك ، مما يحسن صحة الأمعاء.

3- الأطعمة البحرية الأطعمة البحرية هي مصادر صحية للبروتين كما أنها تحتوي على كميات قليلة من الدهون غير الصحية وبعض الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

والأعشاب البحرية عنصر شائع يمكن دمجه مع كل شيء من الطبق العادي إلى الحساء.

بقدر ما يتعلق الأمر بالمأكولات البحرية ، فهي صحية جدًا ومناسبة لفقدان الوزن، وهو أحد الأسباب التي تجعل معظم الكوريين يتمتعون باللياقة البدنية.

4- قلل من الأطعمة المصنعة والسكرية

أحد الجوانب الرائعة في نمط الحياة والنظام الغذائي الكوري هو أنهما يحدان من تناول الأطعمة المصنعة والسريعة وتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية إنهم يفضلون الوجبات المطبوخة في المنزل على الوجبات السريعة، والتي تعد أحد أكبر أسباب السمنة في العديد من البلدان.

إلى جانب ذلك ، فإن التقليل من هذه الأطعمة غير الصحية مفيد لصحتك العامة.