شكرا لقرائتكم خبر عن الزبادى يمكن أن يصنع المعجزات في علاج البثور الناتجة عن الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب حروق الشمس في الصيف قدرًا كبيرًا من الانزعاج والألم في المنطقة المصابة، وفي بعض الأحيان تكوين البثور ، ما الذي يمكن للمرء أن يفعله للتعامل مع هذه الأمور بشكل أفضل؟

وفقا لموقع " timesnownews" ، يعتبر خل التفاح أحد العلاجات الأكثر شيوعًا ، ولكن من ناحية أخرى ، يقول الخبراء أن هناك طعامًا شائعًا للإفطار يمكن أن يخفف من الحرق والالتهاب - إنه كذلك وهو الزبادي.

يمكن أن تخفف البروبيوتيك الموجودة في الزبادي حروق الشمس لأنها تعمل بشكل جيد لتقليل الالتهاب وتشكيل حاجز طبيعي للجلد، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد الزبادي اليوناني الطبيعي في التخلص من البثور لأن حمض اللاكتيك الموجود فيه يعمل كمقشر يزيل الطبقات العليا من الجلد.

يمكن أن يكون استخدام الزبادي البارد مفيدًا بشكل خاص في علاج أعراض حروق الشمس، من النصائح الأخرى لتقليل ألم والتهاب حروق الشمس ما يلي:

استخدم الكمادات الباردة - ولكن ليس لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة

تجنب وضع أكياس الثلج مباشرة على الجلد - لفها بمنشفة

ضع الشاي البارد

يجب على الشخص ألا يتعامل مع حروق الشمس باستخفاف وتجنب الخروج خلال فصل الصيف دون استخدام كريم واق من الشمس مع تركيبة جيدة للوقاية من أشعة الشمس - على الأقل 50.

يساعد هذا على حماية الجلد من مخاطر الإصابة بالسرطان ويخفف من احتمالية المعاناة من حروق الشمس أيضًا، حاول تجنب الخروج خلال ساعات الذروة المشمسة من اليوم أو حمل مظلة عند الخروج، يمكن أن يساعد ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة أيضًا.

عند الخروج طوال اليوم ، يجب على الشخص أن يستمر في إعادة وضع كريم الوقاية من الشمس كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، كما يجب على أولئك الذين يمارسون الرياضات المائية وضع المستحضر حول خط الشعر والجفون أيضًا لإنقاذهم من الحروق.