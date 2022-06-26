شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشربها.. 6 أشخاص يجب ألا يتناولوا صودا الدايت تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنها تحمل اسمًا جذابًا، إلا أن الدايت صودا هي واحدة من تلك الأشياء التي لا ينبغي أن تكون جزءًا من روتين الشرب اليومي، ليس فقط ضارًا لك، ولكن هناك ستة أنواع من الأشخاص، على وجه الخصوص، يجب ألا يشربوا صودا الدايت أبدًا بسبب آثارها الجانبية الصحية، وفقًا للأطباء، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي (IBS)تشتهر صودا الدايت على نطاق واسع في المجتمع الهضمي بأنها تسبب تهيجًا للأمعاء ، لذا يجب على المصابين بمتلازمة القولون العصبي الابتعاد عن هذه المشروبات الغازية الشهيرة، قال الدكتور جوناثون كونغ ، طبيب أمراض الجهاز الهضمي ، إنه من الصعب هضم السكريات الاصطناعية المستخدمة في صودا الدايت أو امتصاصها من قبل الأمعاء البشرية ما يؤدي إلى الانتفاخ والإسهال وآلام البطن لدى العديد من المرضى.الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي وفقًا لمايو كلينك ومؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يمكن أن تكون المحليات الصناعية مثل الأسبارتام ، والتي توجد عادة في الصودا الدايت، سببًا محتملاً للصداع النصفي، تم ربط السكريات الصناعية المستخدمة في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية بزيادة نوبات الصداع النصفي المتكررة، وتفاقم الصداع المزمن، والتهيج.







الأشخاص المصابون بمرض السكري الأشخاص المصابون بمرض السكري في حين أن مرضى السكري أو الذين يراقبون مستويات السكر في الدم قد يعتقدون أن اختيار الصودا الدايت هو الطريق الصحيح ، فقد يرغبون في إعادة النظر، المحليات الصناعية الموجودة بشكل شائع في المشروبات الغازية المخصصة للحمية قد تم ربطها بزيادة فرصة الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وزيادة مقاومة الأنسولين". الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئيعلى غرار الحموضة المعوية، سيرغب المصابون بمرض الجزر المعدي المريئي ، المعروف باسم ارتجاع المريء، في الابتعاد عن الصودا الدايت، قد يعاني الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئي من مشاكل مع حامض الستريك [الموجود عادة في الصودا]، لأنه حامضي، ينتج الحمض الموجود على الحمض المزيد من الأحماض. الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئيعلى غرار الحموضة المعوية، سيرغب المصابون بمرض الجزر المعدي المريئي ، المعروف باسم ارتجاع المريء، في الابتعاد عن الصودا الدايت، قد يعاني الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئي من مشاكل مع حامض الستريك [الموجود عادة في الصودا]، لأنه حامضي، ينتج الحمض الموجود على الحمض المزيد من الأحماض.

الأشخاص المصابون بالحموضة المعويةالحموضة المعوية ليست ممتعة لأي شخص، ولكن هل تعلم أن الصودا الدايت يمكن أن تكون بالفعل أحد المذنبين؟ من المعروف أن المشروبات الغازية مثل الصودا تضعف القدرة على الإغلاق للعضلة العاصرة للمريء السفلية (التي تفصل المعدة عن المريء)، ما يؤدي إلى انعكاس الحمض إلى المريء، ما يسبب أعراض حرقة المعدة.





الأشخاص المصابون بيلة الفينيل كيتونبيلة الفينيل كيتون (PKU) هي اضطراب وراثي نادر يتسبب في تراكم حمض أميني يسمى فينيل ألانين في الجسم، ينتج بيلة الفينيل كيتون عن تغيير في الجين الضروري لإنتاج الإنزيم المطلوب لتحطيم الفينيل ألانين.