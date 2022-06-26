شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالتعب والإرهاق بعد 8 ساعات من النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على ثماني ساعات كاملة من النوم ليلًا من الأشياء الضرورية للحفاظ على صحتك العامة، وهناك أوقات يستمر فيها الشخص في الشعور بالتعب على الرغم من أنه من المفترض أنه حصل على قسط كافٍ من النوم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعلك تشعر بالتعب بعد 8 ساعات من النوم ليلاً، بحسب موقع "activehealth"

وهناك العديد من الأسباب لتفسير استمرار التعب حتى بعد الحصول على عدد الساعات الموصى به للنوم، أحد أبسط التفسيرات هو أنه قد يكون بسبب حاجة جسمك لراحة أكثر من الشخص العادي.

ومع ذلك، فمن المحتمل أيضًا أن يكون التعب ناتجًا عن قلة النوم الجيد ليلاً، وليس بسبب كميته.

في الواقع، يمكن أن يكون للأشياء التي تقوم بها قبل النوم تأثير سلبي على جودة نومك.

أنشطة تؤثر على جودة النوم 1. تناول مشروب يحتوي على الكافيين في وقت متأخر من اليوم

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي أو حتى المشروبات السكرية مثل الكولا يمكن أن تبقي عقلك متيقظًا لمدة تصل إلى ست ساعات.

على هذا النحو، لا ينصح بشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد منتصف النهار إذا كنت تحاول تحسين قدرة جسمك على الدخول في نوم عميق في الليل.

2. استخدام الأجهزة الرقمية قبل النوم

البقاء على جهازك المحمول عندما يقترب موعد النوم له تأثير ضار على نوعية النوم الذي تحصل عليه في الليل وذلك لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات جهازك يمنع إنتاج الميلاتونين - هرمون النوم - في جسمك وهذا يؤثر على دورة نومك ويمنع النوم.

3. ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم

يمكن أن يؤثر الانخراط في نشاط بدني مكثف قبل النوم على جودة نومك لأنه يرفع مستويات الأدرينالين لديك، ويزيد من معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم الأساسية.

نتيجة لذلك، قد لا يكون جسمك قادرًا على الاسترخاء بشكل كافٍ لدخول مرحلة النوم الذي يتميز بانخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية وبطء معدل ضربات القلب.

كلما زادت قوة تمرينك، زادت احتمالية تأثيره على نومك.

إذا كان يجب عليك فعل شيء ما، التزم بالأنشطة الأقل شدة (مثل اليوجا).

والحل الطبيعي للإرهاق أثناء النهار هو الامتناع عن هذه الأنشطة قبل النوم.

ومع ذلك، إذا كانت حالتك متكررة على الرغم من الالتزام بالإرشادات المذكورة أعلاه ، فقد تكون تعاني من اضطراب نوم أكثر خطورة في هذه الحالة ، لن يكون مجرد تغيير عادات نمط حياتك كافيًا لأنك ستحتاج أولاً إلى علاج الحالة الطبية الأساسية.