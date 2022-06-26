شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس جدرى القرود يتحور أكثر مما كان يعتقد سابقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن فيروس جدرى القرود يتحور أكثر مما كان يعتقد سابقًا، ووجد الباحثون أن هناك ما معدله 50 طفرة في الفيروس فى عينات من عام 2022 مقارنةً بعينات أعوام 2018 و2019، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وأوضح الباحثون البرتغاليون أن معدل الطفرة- الذي تم اكتشافه بعد النظر في 15 تسلسلًا لفيروس جدرى القرود قد يشير إلى حالة من "التطور المتسارع".

وأشار التحليل الجيني في وقت سابق من هذا الشهر إلى وجود سلالتين متميزتين في الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمال انتشار الفيروس لفترة من الوقت.

وتُظهر البيانات الحالية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) غالبية حالات فيروس جدرى القرود في كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي، كما أعلن مسؤولو الصحة في ولاية كنتاكي أول حالة محتملة أول أمس.

ومع ذلك، فقد لاحظ العلماء أن تفشي المرض يحتمل أن يكون أكبر بكثير من عدد الحالات الحالية.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض، أن هناك أدلة على انتقال محلي لفيروس جدري القرود، بالإضافة إلى الحالات التي سافر فيها المصابون إلى الخارج.

ويصاب الناس عادة بفيروس جدري القرود من خلال ملامسة الآفات الجلدية أو السوائل الجسدية للحيوانات المصابة أو البشر أو من خلال ملامسة المواد الملوثة بالفيروس.

لجدري القرود، المرتبط بالجدري، أعراض أكثر اعتدالًا.

وتشمل بعض أعراض جدري القرود الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والآلام قبل ظهور الآفات الجلدية.