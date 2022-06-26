شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 خضراوات يجب إضافتها لنظامك الغذائي لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الخضروات بشكل منتظم يمكن أن يساعدك في الوقاية من أمراض القلب، وإدارة ضغط الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ومساعدتك على إدارة مستويات السكر في الدم، وفقًا لكلية هارفارد للصحة العامة، إلى جانب هذه الفوائد الصحية، يمكن أن تساعدك الخضروات في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، أكدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن زيادة استهلاكك للخضروات يمكن أن تساهم في زيادة فقدان الوزن، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - بروكلي

يحتوي البروكلي على مضادات الأكسدة المعروفة بخفض الالتهاب في الجسم ، هذه العناصر الغذائية الموجودة في البروكلي فريدة من نوعها في طريقة عملها، كما أن هذه الخضار تزود الجسم بالسلفورافان ، وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة يمنح هذه الخضار معظم فوائدها المضادة للالتهابات.

2 - الفلفل

الفليفلة الحلوة هي خضروات مثالية لإضافتها إلى نظام غذائي لفقدان الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية بينما تساعد أيضًا في خلق شعور بالامتلاء بعد الوجبات، بالإضافة إلى دعم فقدان الوزن ، الفلفل الأحمر مليء بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم بشكل كبير ، ولكن معظم عامة الناس لا يدركون مدى صحتهم في الواقع. الفلفل الأحمر يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين سي من البرتقال ، وهو عنصر غذائي مهم لفوائد الدعم المناعي ولكنه يحسن أيضًا من امتصاص الحديد.

3 - البصل

أشياء مثل البصل والثوم والبصل الأخضر والكراث والثوم، هذه الخضار مليئة بالنكهات وهي رائعة لخطة وجبات صحية ، ولأنها عالية النكهة ، يمكن أن تعوض عن النكهات المضافة ذات السعرات الحرارية العالية التي قد تضيفها إلى الطعام.

4 - الفلفل الحار

الفلفل يحتوي على مادة الكابسيسين ، والتي من المعروف أنها تعزز المزاج والتمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب مع تعزيز إفراز الإندورفين وإعطاء بعض الأشخاص حرقًا إضافيًا للسعرات الحرارية، يمكن للكابسيسين أن يرفع درجة حرارة الجسم ويؤدي إلى حرق عدد قليل من السعرات الحرارية الإضافية بفضل هذا التأثير الحراري لهذه الأطعمة

5 - البنجر

أنها مليئة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للمساعدة في إنقاص الوزن، نظرًا لكون البنجر غنيًا بالنترات ، فقد تم تقديره منذ فترة طويلة من قبل الرياضيين وأصحاب الأداء العالي كوسيلة لزيادة أكسيد النيتريك في الجسم، يمكن أن يساعد هذا التعزيز الإضافي لأكسيد النيتروجين في تغذية التدريبات ، ودعم تدفق الدم ، وزيادة التعافي ، وعندما تستفيد أكثر من تمارين حرق الدهون ، يمكنك دعم أهداف إنقاص الوزن.