شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطوارئ الصحية تضع شروطا لمراقبة وضع جدري القرود بالعالم خلال 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، على النصيحة التي قدمتها لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية بشأن تفشي مرض جدري القرود في بلدان متعددة، ولا يقرر في الوقت الحالي أن الحدث يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وقد وضعت لجنة الطوارئ شروطًا لمراقبة وضع جدري القرود لمدة 21 يومًا يمكن من خلاله تغيير قرارها خلال هذه المدة إذا ارتفعت الاصابات، أو توسعت فى بلدان أخرى غير المنتشر فيها حاليًا، أو استهدف الفيروس الفئات الضعيفة.

وقالت منظمة الصحة العالمية منذ 11 مايو 2022، نبهت أمانة منظمة الصحة العالمية الدول الأطراف إلى اللوائح الصحية الدولية فيما يتعلق بهذا الحدث، من خلال منشورات على موقع معلومات الحدث، تهدف هذه المنشورات إلى زيادة الوعي حول مدى انتشار الفاشية، وإبلاغ جهود الاستعداد، وتوفير الوصول إلى الإرشادات التقنية لإجراءات الصحة العامة الفورية التي أوصت بها أمانة منظمة الصحة العالمية، مضيفة، إن عقد لجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية يشير إلى تصعيد مستوى التأهب للدول الأطراف في اللوائح ومجتمع الصحة العامة الدولي، ويمثل دعوة لتكثيف إجراءات الصحة العامة استجابة لهذا الحدث.

وقائع الاجتماع

قدمت أمانة منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي العالمي، وسلطت الضوء على أنه منذ بداية مايو 2022، تم الإبلاغ عن 3040 حالة إلى منظمة الصحة العالمية من 47 دولة، يحدث الانتقال في العديد من البلدان التي لم تبلغ من قبل عن حالات جدري القرود، ويتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات حاليًا من بلدان في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الحالات الأولية لجدري القرود، التي تم اكتشافها في العديد من البلدان في مختلف أقاليم منظمة الصحة العالمية، لم يكن لها روابط وبائية بالمناطق التي أبلغت تاريخيًا عن جدري القرود، مما يشير إلى أن الانتقال غير المكتشف ربما كان مستمرًا لبعض الوقت في تلك البلدان، غالبية الحالات المؤكدة لجدري القرود هم من الذكور ومعظم هذه الحالات تحدث بين المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال في المناطق الحضرية ويتكونون من شبكات اجتماعية وجنسية متجمعة.

غالبًا ما يكون العرض السريري غير نمطي، مع وجود عدد قليل من الآفات الموضعية في منطقة الأعضاء التناسلية وطفح جلدي، كان هناك عدد قليل من الحالات التي دخلت المستشفى حتى الآن، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في شخص يعاني من نقص المناعة،

فترة حضانة جدري القرود

وأشارت المنظمة إلى إنه يقدر متوسط ​​فترة الحضانة بين الحالات المبلغ عنها بـ 8.5 أيام، وتتراوح من 4.2 إلى 17.3 يومًا (بناءً على 18 حالة في هولندا).

وقام ممثلو كندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة باطلاع اللجنة على الوضع الوبائي في بلدانهم وجهود الاستجابة الحالية.

ثم قدمت أمانة منظمة الصحة العالمية مسودة "الخطة الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي مرض جدري القردة متعدد البلدان".

وشددت الخطة على أنه يجب اعتماد نهج معزز وسريع وتعاوني، مع التركيز بشكل خاص على زيادة الوعي وتمكين الفئات السكانية المتضررة من تبني سلوكيات آمنة وتدابير وقائية بناءً على المخاطر التي يواجهونها، وعلى وقف انتشار جدري القردة في داخل تلك المجموعات السكانية.

كما قدمت أمانة منظمة الصحة العالمية إرشاداتها الفنية، التي عرضتها على البلدان دعماً لجهودها في الاستجابة لهذا الحدث، والتي تدور حول: تعزيز المراقبة، عزل الحالات، تحديد الاتصال والمراقبة؛ تعزيز القدرات المختبرية والتشخيصية، التدبير العلاجي السريري وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل الرعاية الصحية والأوساط المجتمعية، بما في ذلك مسارات الرعاية، والتعامل مع المجموعات السكانية المتضررة والتواصل الفعال لتجنب الوصم، واستخدام التدابير الطبية المضادة في إطار أطر بحثية تعاونية، باستخدام أدوات موحدة لجمع البيانات لزيادة توليد الأدلة بسرعة على فعالية وسلامة هذه المنتجات.

أقرت اللجنة بأن جدري القردة مستوطن في أجزاء من أفريقيا، حيث لوحظ أنه يسبب المرض، بما في ذلك الوفيات، لعقود، وأن الاستجابة لهذه الفاشية يجب أن تكون بمثابة حافز لزيادة الجهود المبذولة للتصدي لجدري القردة على المدى الطويل والوصول إلى الإمدادات الأساسية في جميع أنحاء العالم.

الاستنتاجات والمشورة

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، لقد لاحظت اللجنة أن العديد من جوانب التفشي الحالي في بلدان متعددة غير عادية، مثل حدوث حالات في البلدان التي لم يتم توثيق تداول فيروس جدري القرود فيها من قبل، وحقيقة أن الغالبية العظمى من الحالات لوحظت بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، في سن مبكرة، لم يتم تحصينهم من قبل ضد الجدري "مع العلم أن التطعيم ضد الجدري فعال في الحماية من جدري القرود أيضًا"، اقترح بعض الأعضاء أنه، نظرًا لانخفاض مستوى مناعة السكان ضد عدوى فيروس الجدري، فإن هناك خطرًا لمزيد من الانتقال المستدام إلى عدد أكبر من السكان لا ينبغي تجاهله، وشددت اللجنة أيضًا على أن نشاط فيروس جدري القرود قد تم إهماله ولم تتم السيطرة عليه جيدًا لسنوات في بلدان الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية.

كما أشارت اللجنة إلى أن الاستجابة للفاشية تتطلب جهودًا دولية تعاونية، وأن أنشطة الاستجابة هذه قد بدأت بالفعل في عدد من البلدان المرتفعة الدخل التي تعاني من تفشي المرض، على الرغم من عدم وجود وقت كافٍ لتقييم فعالية هذه الأنشطة، وبينما أعرب عدد قليل من الأعضاء عن وجهات نظر مختلفة، قررت اللجنة بالإجماع إبلاغ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأنه في هذه المرحلة ينبغي تحديد الفاشية على أنها لا تشكل حالة طوارئ صحية.

ومع ذلك، أقرت اللجنة بالإجماع بالطبيعة الطارئة للحدث وأن السيطرة على انتشار الفاشية تتطلب جهود استجابة مكثفة. ونصحت اللجنة بضرورة مراقبة الحدث عن كثب ومراجعته بعد أسابيع قليلة، بمجرد توفر مزيد من المعلومات حول المجهول الحالي، لتحديد ما إذا كانت هناك تغييرات مهمة قد تستدعي إعادة النظر في نصائحهم.

ورأت اللجنة أن حدوث واحد أو أكثر مما يلي ينبغي أن يدفع إلى إعادة تقييم الحدث: وجود دليل على زيادة معدل نمو الحالات المبلغ عنها في الـ 21 يومًا القادمة، سواء بين أو خارج المجموعات السكانية المتأثرة حاليًا، حدوث حالات جديدة ، قرائن على انتشار كبير إلى بلدان أخرى وداخلها، أو زيادات كبيرة في عدد الحالات وانتشارها في البلدان الموبوءة، زيادة عدد الحالات في الفئات الضعيفة، مثل الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، بما في ذلك المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية والنساء الحوامل، والأطفال؛ دليل على زيادة الخطورة في الحالات المبلغ عنها (أي زيادة معدلات المراضة أو الوفيات ومعدلات الاستشفاء، دليل على التداعيات العكسية على الحيوانات ؛ دليل على حدوث تغير كبير في الجينوم الفيروسي المرتبط بتغيرات النمط الظاهري ، مما يؤدي إلى تعزيز قابلية الانتقال أو الفوعة أو خصائص الهروب المناعي، أو مقاومة مضادات الفيروسات، وتقليل تأثير التدابير المضادة.

أخيرًا، أبلغت اللجنة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن البلدان، وفقًا لروح المادة 44 من اللوائح الصحية الدولية، ينبغي أن تتعاون مع بعضها البعض ومع منظمة الصحة العالمية في تقديم المساعدة المطلوبة من خلال القنوات الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف، وأن تتبع الإرشادات المقدمة.