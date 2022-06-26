كريم زبدة الشيا... الوصفة السحرية لشدّ وتنحيف الأرداف

بيروت - نادين محمد - تعاني الكثيرات من سمنة الأرداف. ويعود هذا غالباً إلى عدم ممارسة الرياضة. لكن يمكن التخلص من ذلك بتطبيق كريم زبدة الشيا. فهي تساعد على شدّ الأرداف والحصول على قوام متناسق.

كريم زبدة الشيا لشدّ الأرداف

إذا كنت تعانين من ارتخاء منطقة الأرداف لديك، ليس عليك سوى أن تطبقي خلطة تحتوي على م زبدة الشيا لتتمكني من إعادة التماسك إليها وشدها. إذاً إبدئي بتحضير المكونات التي ستحتاجين إليها: 6 ملاعق طعام منم زبدة الشيا، 5 ملاعق طعام من زيت الورد الجوري، 5 ملاعق طعام من زيت إكليل الجبل الأساسي، ملعقة طعام من شمع عسل النحل و3 ملاعق طعام من زيت البرتقال الأساسي الذي تجدينه في المتاجر المتخصصىة.

وبعد ذلك قومي بصنع كريمم زبدة الشيا لشدّ الأرداف من خلال قيامك بهذه الخطوات.

ضعي م زبدة الشيا في وعاء وضعي الوعاء في آخر يحتوي على الماء الدافئ. أتركيها فيه إلى أن تذوب تماماً.

في وعاء وضعي الوعاء في آخر يحتوي على الماء الدافئ. أتركيها فيه إلى أن تذوب تماماً. اضيفي إليها زيت الورد الجوري وزيت إكليل الجبل الأساسي. حركي المكونات جيداً لتحصلي على مزيج لزج.

بعد ذلك أضيفي شمع العسل. إنزعيالمزيج من وعاء الماء الدافئ وقبل أن يجمد أضيفي إليه زيت البرتقال.

أتركي المزيج يرتاح قليلاً على درجة حرارة المحيط.

طريقة تطبيق كريم زبدة الشيا

أفركي منطقة الأرداف لديك بهذا المزيج مع التدليك اللطيف. ويمكنك القيام بالأمر نفسه لتنحيف الفخذين.

أثناء التدليك إضغطي قليلاً بواسطة أصابعك على المناطق المستهدفة لتمتص بشرتها مكونات المزيج.

أتركي كريم زبدة الشيا على تلك المناطق لمدة ليلة كاملة. وكرري تطبيقه 3 أسبوعياً على الأقل لتنمكني من شدّ الأرداف والحصول على النتيجة التي تريدين خلال وقت قصير.

وتذكري أن تشربي دائماً كمية كافية من الماء ولا تنسي ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة خلال النهار.

فوائد كريم زبدة الشيا

يساعد تطبيق هذه الوصفة على تعزيز عمل الجهاز اللمفاوي وتحفيز الدورة الدموية وتخليص الجسم والبشرة من السموم ومنع ظهور السيلوليت.

يمكن الزيوت الأساسية النفاذ بسرعة وسهولة إلى البشرة لتعمل على شدها. أما زبدة الشيا فتعبر حلاً سحرياً لمشكلة ضعف إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسبب للترهل.



