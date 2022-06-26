هذا ما يفعله الموز والزنجبيل بدهون البطن

بيروت - نادين محمد - يلجأ الكثير من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة إلى منتجات وعلاجات للتنحيف والتخلّص من الكيلوغرامات الزائدة. وغالباً ما تكون هذه المكمّلات غير فعّالة، بل قد تكون ضارّة أحياناً. إذا كنت تعانين من زيادة الوزن وتريدين التخلّص من الكرش أو دهون البطن، اختاري الطرق الطبيعية.

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أسباب الوزن الزائد و ظهور دهون البطن

زيادة الوزن والسمنة مشاكل منتشرة جدّاً في الدول الصناعية. ففي الولايات المتّحدة الأمريكية مثلاً، يعاني 33.8% من البالغين و17% من الأطفال من السمنة. وهذه الأرقام التي تعود إلى عام 2008 مثيرة للخوف.

ويتفق جميع العاملين في المجال الصحّي أن الجسم لا يستعيد وزنه الطبيعي إلا حين يصبح صحّياً، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا باتّباع أسلوب حياة صحّي ونظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه.

نقترح عليك تالياً وصفة لمشروب من الموز يساعدك على حرق دهون البطن والتخلّص من الكيلوغرامات الزائدة.

مشروب الموز لحرق دهون البطن

المكوّنات

حبّة موز ناضجة

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

كوب من التوت المجمّد

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان المطحونة طازجاً

نصف كوب من السبانخ

الطريقة

اخلطي المكوّنات في الخلّاط. يمكنك تناول هذا المشروب الصحّي بدلاً من الإفطار أو الغذاء أو العشاء.

الفوائد الغذائية للمشروب الخاص بتذويب دهون البطن

الموز غني بالبوتاسيوم ومضادّات الأكسدة والسكّريات الطبيعية والألياف. وكلّ هذه العناصر تغذّي الجسم وتنشّطه. كما ويساعد الموز على توازن مستوى السكّر في الدم ويشجّع الهضم الجيد، ويساعد الجسم على امتصاص المغذّيات جيّداً. ويساعد الموز على تنظيف الجسم من الرواسب والسموم وعلى تقليل الرواسب الدهنية حول البطن. علاوة على ذلك، يعطي الموز شعوراً قوياً بالشبع يمنعك من تناول الطعام بين الوجبات، وتناول الأطعمة الجاهزة أو الدهنية أو الحلوة جدّاً.

الزنجبيل له خصائص طبّية قويّة. ووفقاً لبعض الدراسات، يسرّع الزنجبيل عمليّة التمثيل الغذائي ويساعد بالتالي على حرق الدهون في البطن وينظّم الشهية ويكافح الإمساك. وقد أثبتت دراسة علميّة قدرة الزنجبيل على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Biotech Business Week، فإنّ الزنجبيل يزيد أيضاً الشعور بالشبع، حيث أنّ تناول كوب من شاي الزنجبيل قبل الغذاء يحدّ من الشعور بالجوع، وبالتالي يجعلك تتناولين كمّية أقلّ من الطعام.

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