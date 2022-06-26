طريقة تكبير المؤخرة بسرعة النتائج في اول اسبوع

بيروت - نادين محمد - بات إجراء تكبير المؤخرة إجراءً شائعاً بين الغالبية من النساء سعياً منهن لقوام أكثر أنوثة.

بعيداً عن التقنيات التجميلية الرائجة لتكبير المؤخرة، يمكن للمرأة القيام ببعض الخطوات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق هذا الهدف، كالتالي:



• اتباع نظام غذائي يرتكز على تناول بعض الأصناف من الأطعمة، وهي:

صدور الدجاج، الأسماك، بذور الشيا، بذور الكتان، البيض، البقوليات، الفطر، التوفو، الصويا، الكينوا، الأرز البني، البطاطس الحلوة، الخضراوات ذات الأوراق الداكنة، الأفوكادو، بذور القنب، الحمص، الحليب، الزبادي اليوناني الذي يعرف باليوغرت، زبدة اللوز...

• ممارسة بعض التمارين الرياضية التي من شأنها أن تقوي عضلات تعرف بالـGlutes ، عددها ثلاثة وهي التي تتحكم بشكل المؤخرة، منها:

 تمارين القرفصاء أو الـSquats

التي توصف بأنها الأقوى والأفضل لتكبير المؤخرة وجعل الجسم أكثر تناسقاً.

• تبعد القدمان عن بعضهما البعض مع ترك مسافة بينهما مطابقة لعرض الكتفين تقريباً.

• يستنشق الهواء بالتزامن مع ثني الفخدين والركبتين باتجاه الأرض.

• يلي ذلك نقل وزن الجسم إلى كعب القدم مع إبقاء الجذع منتصباً والصدر مفتوحاً.

• يخفض الجسم حتى يصبح كلا الفخذين موازيين للأرض، ثم يؤخذ زفير.

• يتم الضغط على كعب القدم للوقوف مرة أُخرى.

• لتكثيف التمرين وزيادة الوزن، يمسك بثقالات الحديد Dumbbell في أي يد من اليدين وجعلها بمستوى الكتف.



 تمارين الاندفاع أو الـ Lunges



• تثنى الركبة 90 درجة، مع تحريك الركبة الأخرى فوق سطح الأرض.

• يضغط على القدم الأمامية للرجوع إلى الوضعية الأساسية التي بوشر بها التمرين.

• يعاد التمرين على الجانب الآخر.

 تمارين تمديد الأطراف الأربعة أو Quadruped Hip Extension



حظيت هذه التمارين بالمرتبة الأولى في دراسة أجراها المجلس الأمريكي حول التمارين الرياضية.

• تبسط الساق اليمنى إلى الخلف مع ثني الركبة 90 درجة وجعل كعب القدم باتجاه السقف.

• ترفع الساق حتى يصبح الفخذ موازياً للأرض.

• يتم الإبقاء على هذه الوضعية لثوان عدة، ثم تخفض الساق.



• يعاد التمرين نفسه للجانب الآخر.



إلى هذه التمارين يمكن اتباع بعض الوصفات التالية:

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وصفات طبيعية لتكبير المؤخرة

 التمر لتكبير المؤخرة



• توضع 5 حبات من التمر في كوب من القهوة المطحونة.

• تضاف ملعقة من الزبدة والقليل من الماء.

• تخلط جميع المكونات جيداً.

• يتم تناول هذه الوصفة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً.

 الحلبة والحليب لتكبير المؤخرة



• تذوب ملعقة من الزبدة في كمية قليلة من الماء الساخن على نار هادئة.

• تضاف ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة وكوب من الحليب.

• تخلط المكونات جيداً حتى يصبح المزيج متجانساً.

• يتم تناول الخليط مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

 الحلبة والخميرة لتكبير المؤخرة



• يوضع كوب من الماء على النار مع ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة حتى الغليان.

• بعد الغليان، يرفع الوعاء عن النار ويترك حتى يبرد.

• تضاف ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقتا طعام من زيت القمح.

• تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

• يوزع الخليط على المؤخرة وتطبق كمادات ساخنة لتثبيته.

• تدلك المنطقة بحركات دائرية ويترك الخليط لساعتين أو 3.

• تشطف المنطقة بالماء البارد.

 العنب الأحمر لتكبير المؤخرة



• تسحن كمية من العنب الأحمر حتى يصبح كالعجين.

• يترك لمدة 5 دقائق قبل توزيعه على المؤخرة كقناع.

• يترك لـ 20 دقيقة ومن ثم تغسل المنطقة بالماء البارد.