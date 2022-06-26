نصائح للحفاظ على صحة الأطفال فى موسم الصيف

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القاهرة - سامية سيد - قد تؤثر حرارة الصيف على الأطفال بشكل خاص، بسبب آشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، فإذا كنت قلقاً بشأن الاهتمام بصحة أطفالك هذا الصيف، نقدم مجموعة نصائح للحفاظ على صحة أطفالك في موسم الصيف، بحسب موقع "health".

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال فى موسم الصيف1. التزم بنظام غذائي صحي للأطفال

يتعلق الحفاظ على صحة الأطفال بالوعي بما يتم تقديمه لهم من طعام، ويجب أن تضع في اعتبارك كمية التغذية التي يتناولها الأطفال أيضًا.

يحتاج الأطفال إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية من الطعام للنمو السليم والتطور في هذا العمر، وهذا هو السبب في أن اتباع نظام غذائي صحي مهم بالنسبة لهم وليس النظام كثيف السعرات الحرارية لذلك ، تأكد من أن وجباتهم صحية من خلال تضمين الفواكه والخضروات أيضًا.

2. كلفهم بالأعمال المنزلية

الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية للحفاظ على نشاط الأطفال أثناء تواجدهم في المنزل هي تكليفهم بمهام مثل ترتيب الألعاب، والاحتفاظ بالملابس في خزانة الملابس، وإعداد مائدة العشاء وغيرها هذه لن تجعلهم مشغولين ونشطين فحسب ، بل سيعلمهم أيضًا أهمية أداء الواجبات الموكلة إليهم.

3. الحفاظ على الغذاء الصحي في متناول اليد

إن ملء الثلاجة بأطعمة غير صحية سيجعل الأطفال أكثر انجذابًا إليها، لكن من خلال الحفاظ بعناية على وجبات خفيفة صحية ومغذية في مكان قريب، ينتج عن ذلك الأطفال الذين ينغمسون في الأكل الصحي.

لذلك ، في المرة القادمة التي تذهب فيها لشراء البقالة ، تخلص من الوجبات السريعة وتناول الأطعمة/ المشروبات الصحية والطازجة.

احتفظ بالمياه والعصائر الطازجة لإبقائها رطبة من الحرارة.

4. النشاط البدنى

يقدم الصيف الكثير من الأنشطة البدنية للحفاظ على صحة الأطفال، سواء كانت السباحة أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو التزلج ، كلها رياضات توفر نشاطًا بدنيًا وافرًا.

فقط دع أطفالك يستمتعون بوقت فراغهم من خلال الأنشطة الخارجية التي تشجع الرياضة الفردية والجماعية.

5. ضع حدًا لوقت الشاشة

قضى معظم الأطفال وقتهم أمام الشاشة بسبب كورونا، و تعد العطلة الصيفية فرصة رائعة لحملهم على الانغماس في الرياضات الخارجية مثل كرة القدم واللعب مع الأصدقاء.

من خلال الحد من وقت الشاشات ، يمكن للأطفال الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة الأخرى التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتجنب بعض الآثار السيئة للوقت المفرط أمام الشاشات، بما في ذلك مشاكل الانتباه والسمنة.

6. الصحة النفسية

يجب عليك دائمًا مراقبة الحالة المزاجية لأطفالك من خلال إشراكهم في أنشطة ممتعة أيضًا ، من خلال إبقائهم مشغولين في المهام اليومية ، فإن مدحهم وتقديرهم، وتغذية أفكارهم هو طريقة رائعة لتشجيع النشاط العقلي الإيجابي.



