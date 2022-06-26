قبل العيد رجيم موز باللبن لإنقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد - سواء كنت ترغبين في إنقاص الدهون أو اكتساب العضلات الخالية من الدهون، فإن إضافة الموز والحليب إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون له فوائد عديدة، فهو يحتوي على البوتاسيوم والألياف الغذائية والكالسيوم والبروتين.

يعد تناول حليب الموز طريقة رائعة للحفاظ على شعورك بالشبع. كما أن بروتين الحليب يساعد في تقوية عظامك.

ويعد وفقاً لموقع stylecraze. من أهم فوائد رجيم الموز غناه بالفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن بجانب بالبوتاسيوم.

يساعد الحليب أيضاً على خفض ضغط الدم، والتحكم الإنسولين.

كيف تعزز حمية الموز والحليب فقدان الوزن

طوّر الدكتور جورج هاروب حمية الموز والحليب لفقدان الوزن في عام 1934 لمرضى السكري. تحتاج إلى اتباع هذا النظام الغذائي لمدة 3 أيام. يمكنك تناول 2-3 موز و2-3 أكواب من الحليب كامل الدسم 3 مرات في اليوم أثناء اتباع هذا النظام الغذائي.

يجب أن تحد من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها إلى 1000 سعرة حرارية في اليوم.

لإنقاص الوزن، نوصي بتناول الحليب كامل الدسم. أثبتت الأبحاث أن الحليب كامل الدسم يساعد على إنقاص الوزن بشكل أفضل من الحليب قليل الدسم. قد تتناول الموز قبل أو بعد تناول الحليب أو تناول اللبن المخفوق.

جنباً إلى جنب مع الموز والحليب، يمكن تناول أطعمة أخرى غنية بالبروتين والألياف ستساعدك على التخلص من الدهون بسرعة دون الشعور بالجوع وتناول كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبتك وطرد السموم.

خطة رجيم الموز والحليب لفقدان الوزن

الصباح الباكر (6:00 - 7:30 صباحاً) كوب ماء مع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة المنقوعة طوال الليل

الإفطار (7:00 - 8:30 صباحاً) كوب حليب كامل الدسم + موزة.

منتصف الصباح (10:00 - 11:00) كوب شاي أخضر + لوزتين.

الغداء (12:30 - 1:30 مساءً) كوب حليب كامل الدسم + موزة.

وجبة خفيفة مسائية (4:00 - 4:30 مساءً) كوب عصير فواكه طازج مضغوط + موزة.

العشاء (7:00 - 7:30 مساءً) كوب صغير من الخضر المقلية أو المشوية + 3 قطع من فيليه السمك المشوي / نصف كوب فطر مقلي + كوب حليب دافئ قبل النوم.



فائدة مكونات الرجيم

تساعد بذور الحلبة على تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز، كما أن الماء يرطب جسمك ويقلل من تراكم السموم.

يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في التخلص من الجذور الحرة، والتقليل من الكوليسترول .

لتناول طعام الغداء، تناول موزة وكوب من الحليب لتقليل عدد السعرات الحرارية. سيزود العصير جسمك بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

تناول كوب صغير من الخضار المقلية مع الموز والحليب لتناول العشاء؛ حتى لا نشعر بالجوع سريعاً وتستسلم لرغباتك في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لجعل حمية الموز والحليب تعمل من أجلك

نصائح لجعل رجيم الموز والحليب مفيداً لك

تجنب السكر المكرر والمشروبات الغازية والأطعمة والمشروبات المعلبة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة غير الصحية.

تناول ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يومياً.

النوم لمدة 7-8 ساعات.

نحافظ على التوتر من خلال عدم القلق كثيراً بشأن الوزن.

التوقف عن هذا النظام الغذائي فوراً عند الشعور بالضعف واستشارة الطبيب للحصول على مزيد من النصائح.

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