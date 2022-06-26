شكرا لقرائتكم خبر عن الزبادي اليوناني لصحة الجهاز الهضمي.. تعرف على الفوائد الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادي اليوناني هو شكل من أشكال الزبادي الذى لا يحتوي على مصل اللبن أو محتوى مائي فيه، والزبادي اليوناني منخفض السكر بشكل طبيعي عن الزبادي العادي لأنه لا يحتوي على مصل اللبن ، المنتج الذي يحتوي على السكر.

وفقا لموقع " timesnownews "، يحتوي الزبادي اليوناني على الكالسيوم والبروتينات والبروبيوتيك والفيتامينات الأخرى، وهذه العناصر مهمة لصحتك وتوفر مجموعة من الفوائد لجسمك من تحسين صحة القناة الهضميةإلى تقوية صحة العظام وكذلك تقليل فرص الإصابة بمرض السكري.

فيما يلي قائمة بالفوائد التي يوفرها الزبادي اليوناني لجسمك:

أمعاء أكثر صحة:

يحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك الذي يساعد على الحفاظ على صحة التوازن البكتيري في القناة الهضمية.

تقوية العظام:

نظرًا لأن الزبادي اليوناني منتج ألبان، فهو يحتوي على قيم عالية من الكالسيوم الذي يحسن صحة العظام، وهذا يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام وأمراض العظام.

زيادة التعزيز التمثيل الغذائي:

يحتوي الزبادي اليوناني على بروتينات تزيد من التمثيل الغذائي في الجسم.

يخفض ضغط الدم:

الحليب المخمر مع البروبيوتيك يساعد على خفض ضغط الدم والزبادي اليوناني هو نوع من الحليب بروبيوتيك، وبالتالي فإن الزبادي اليوناني يساعد على خفض ضغط الدم.

إنقاص الوزن:

يساعد الزبادي اليوناني في الحفاظ على المعدة ممتلئة بسبب احتوائه على البروتين، أيضًا ، يمكن أن يكون الزبادي اليوناني خيارًا للوجبات الخفيفة إذا كنت تبحث عن شيء صحي.