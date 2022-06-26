شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برامج الوقاية من مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرا لأن مرض السكري يمثل مشكلة صحية خطيرة ، فإن بعض وكالات الصحة العامة لديها برامج مصممة للحد منه. في الولايات المتحدة ، تعمل وكالتان معًا للحد من مخاطر الإصابة بمرض السكري حسبما نشر موقع webmd

هناك نوعان مختلفان من مرض السكري ، النوع الأول والنوع الثاني. يمكن أيضًا تشخيصه عند البالغين الأصحاء. مع مرض السكري من النوع 1 ، يهاجم جهازك المناعي البنكرياس. يجعله يمنع جسمك من إنتاج الأنسولين.

يطلق على مرض السكري من النوع 2 مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين أو السكري الذي يصيب البالغين ، ولكن يمكن أيضًا تشخيصه عند الأطفال. غالبًا ما يتم تشخيصه عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

يجري المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) دراسات حول الوقاية من مرض السكري. في دراستهم الأولى ، تم تكليف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري ببرنامج لتغيير نمط حياتهم. أخذت مجموعة أخرى معرضة للخطر عقار الميتفورمين كإجراء وقائي.

بعد ثلاث سنوات ، قلل المشاركون في برنامج نمط الحياة من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 58٪. أولئك في مجموعة الميتفورمين خفضوا مخاطرهم بنسبة 31 ٪.

انتهت الدراسة الأولى في عام 2001 ، لكن NIDDK لا يزال يتابع المشاركين في البرنامج. أولئك في كلا المجموعتين لديهم معدلات أقل من مرض السكري من أولئك في مجموعة الدواء الوهمي. يدرس NIDDK الآن ما إذا كانت الوقاية من مرض السكري يمكن أن تقلل من فرص المشاركين في الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب .

بناءً على العمل الذي قام به NIDDK ، أنشأ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) البرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري (National DPP). ابتداءً من عام 2010 ، قدم برنامج DPP الوطني برنامجًا لتغيير نمط الحياة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

يركز برنامج نمط الحياة الوطني DPP على الأكل الصحي والنشاط البدني . يقدم مدربًا لأسلوب الحياة ومجموعة دعم للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري. بعض المواقع تقدمه مجانا. يغطي برنامج Medicare أيضًا البرنامج للأشخاص المؤهلين.