شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم علاج مرض نقص الحركة "الشلل الرعاش"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث نقص الحركة عندما لا تكون حركاتك واسعة النطاق كما ينبغي أن تكون في المعتاد. غالبًا ما يعتبر جزءًا من بطء الحركة - وهي حالة تكون فيها حركاتك بطيئة جدًا. يمكن أن يشمل بطء الحركة أيضًا عدم الحركة ، حيث لا توجد حركة، وبشكل عام ، يمكن تجميع نقص الحركة ، وبطء الحركة ، والحركة تحت المصطلح الشامل "بطء الحركة". حسبما نشر موقع webmd

وبطء الحركة هو أحد أعراض مرض باركنسون ، و الشلل الرعاش هو مصطلح يستخدم لوصف اضطرابات الحركة التي تسبب العديد من أعراض مرض باركنسون.

ما الذي يسبب نقص الحركة؟

يحدث نقص الحركة بسبب فقدان الدوبامين في الدماغ. يلعب الدوبامين - وهو ناقل عصبي يساعد الخلايا العصبية على التواصل - دورًا مهمًا في الوظيفة الحركية.

على الرغم من أن مرض باركنسون هو سبب رئيسي لنقص الحركة ، إلا أنه قد يكون أيضًا أحد أعراض الاضطرابات الأخرى. يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا مرض باركنسون.

كيف يتم علاج نقص الحركة؟

لا يوجد علاج لمرض باركنسون ، ولكن هناك علاجات متاحة يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض ، بما في ذلك نقص الحركة. يمكن أن تشمل الأدوية والعلاج وإجراء يسمى التحفيز العميق للدماغ (DBS).

في التحفيز العميق للدماغ ، تُزرع أقطاب كهربائية في دماغك وتتصل بمولد في صدرك. بهذه الطريقة ، يتم إرسال نبضات كهربائية إلى دماغك لتخفيف الأعراض. ‌

بالنسبة لمرض باركنسون ، يعتمد العلاج على السبب. إذا كان ناتجًا عن دواء ، فقد يتم علاجه عند التوقف عن تناول الدواء.

إذا أمكن علاج الاضطراب الأساسي ، فقد يتحسن نقص الحركة. قد تكون الأدوية مفيدة ، على الرغم من أنها ليست فعالة بشكل عام في علاج مرض باركنسون كما هي في علاج مرض باركنسون.

قد تخفف بعض التعديلات في نمط الحياة من أعراض كل من مرض باركنسون ومرض باركنسون ، الموصوفة أدناه.

ممارسه الرياضه. يمكن أن تساعد التمارين في تحسين توازنك ومرونتك بالإضافة إلى جعلك أقوى. توفر التمارين الرياضية أيضًا فوائد عاطفية مثل المساعدة في علاج القلق والاكتئاب.

اختر تمرينًا تستمتع به مثل السباحة أو البستنة أو الرقص. قد يساعدك أيضًا العمل مع معالج فيزيائي للعثور على أفضل برنامج تمرين لك.

علاج بالممارسة. قد يكون المعالج المهني قادرًا على مساعدتك بالتقنيات التي تجعل أنشطتك في الحياة اليومية ، أو ADL ، أسهل. يتضمن ذلك أنشطة مثل ارتداء الملابس والاستحمام وتناول الطعام.

حمية صحية. لا يوجد نظام غذائي محدد لنقص الحركة ، ولكن يمكن أن يكون الإمساك أحد الآثار الجانبية لبطء الحركة. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف. قد تكون الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من بطء الحركة. ‌

تجنب السقوط. إذا تقدمت حالة نقص الحركة لديك ، فقد تكون أكثر عرضة لفقدان توازنك والسقوط. وإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تجنب السقوط: