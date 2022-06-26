شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأدوية التي يمكن أن تزيد نسبة السكر في الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فمن المحتمل أنك تعرف بعض الأشياء التي تسبب ارتفاع مستوى الجلوكوز مثل وجبة تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات ، أو تمارين رياضية غير كافية . لكن الأدوية الأخرى التي قد تتناولها للحفاظ على صحتك يمكن أن تسبب ارتفاعًا أيضًا، حسبما نشر موقع webmd

تعرف على أدويتك

الأدوية التي تحصل عليها بوصفة طبية وبعض الأدوية التي تشتريها بدون وصفة طبية (OTC) يمكن أن تكون مشكلة للأشخاص الذين يحتاجون إلى التحكم في نسبة السكر في الدم.

تشمل الأدوية الموصوفة التي يمكن أن ترفع مستوى الجلوكوز لديك ما يلي:

المنشطات (وتسمى أيضًا الكورتيكوستيرويدات). يعالجون الأمراض التي تسببها الالتهابات ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والحساسية . الستيرويدات الشائعة تشمل الهيدروكورتيزون والبريدنيزون . لكن كريمات الستيرويد ( للطفح الجلدي ) أو أجهزة الاستنشاق ( للربو ) ليست مشكلة.

الأدوية التي تعالج القلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى . يمكن أن تشمل هذه الأدوية كلوزابين ، وأولانزابين ، وكويتيابين ، وريسبيريدون .

حبوب منع الحمل

الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ، مثل حاصرات بيتا ومدرات البول الثيازيدية

الستاتينات لخفض الكوليسترول

الأدرينالين لتفاعلات الحساسية الشديدة

جرعات عالية من أدوية الربو أو الأدوية التي تحقن لعلاج الربو

الايزوتريتنون لعلاج حب الشباب

تاكروليموس ، الذي تحصل عليه بعد زراعة الأعضاء

بعض الأدوية التي تعالج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد سي

تشمل الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية والتي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم ما يلي:

السودوإيفيدرين ، مزيل احتقان في بعض أدوية البرد والإنفلونزا

شراب السعال . اسأل طبيبك عما إذا كان يجب أن تأخذ بانتظام أو خالي من السكر.

النياسين ، فيتامين ب

كيف تقرر ماذا تأخذ؟

على الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم ، فهذا لا يعني أنه لا يجب عليك تناولها إذا كنت بحاجة إليها. أهم شيء هو العمل مع طبيبك على الطريقة الصحيحة لاستخدامها.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو كنت تراقب نسبة السكر في الدم ، فاسأل طبيبك قبل تناول أدوية جديدة أو تغيير أي أدوية ، حتى لو كانت مجرد أدوية للسعال أو الزكام . (تذكر أن مجرد المرض يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم.)

تأكد من أن طبيبك يعرف جميع الأدوية التي تتناولها - لمرض السكري أو لأي سبب آخر. إذا كان أحدهم قد يؤثر على نسبة السكر في الدم ، فقد يصف لك جرعة أقل أو يخبرك بتناول الدواء لفترة أقصر. قد تحتاج إلى فحص نسبة السكر في الدم كثيرًا أثناء تناول الدواء أيضًا.

تذكر أيضًا أن تفعل الأشياء التي تعرف أنها ستساعدك في الحفاظ على مستوياتك تحت السيطرة. تمرن ، وتناول الطعام بشكل صحيح ، وتناول أي أدوية لمرض السكري تحتاجها.