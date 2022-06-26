شكرا لقرائتكم خبر عن حليب الأم لعلاج كورونا.. علماء برازيليون يثبتون فاعليته فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الحقائق المعروفة أن حليب الأم هو أفضل غذاء للأطفال حديثي الولادة، فهو يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل وكذلك الأجسام المضادة لحمايته من الالتهابات والأمراض، ولكن الآن ، يتجه العلماء إلى حليب الثدي لعلاج مرضى COVID-19.

في البرازيل ووفقا لموقع " healthsite"، استخدم فريق من العلماء حليب الثدي لعلاج امرأة مصابة بـ كورونا كانت نتيجة اختبارها إيجابية بشكل مستمر لمدة أربعة أشهر تقريبًا، وتعاني المرأة من مرض وراثي نادر يجعل جهازها المناعي غير قادر على مكافحة الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، تم تشخيص إصابتها بـ كورونا في مارس 2021 واستمر اختبارها إيجابيًا لمدة 124 يومًا بواسطة RT-PCR.

بعد ذلك ، نصحها فريق عالم من جامعة كامبيناس (UNICAMP) في ساو باولو ، بتناول 30 ملليلترًا من حليب الثدي كل ثلاث ساعات لمدة أسبوع، وفي غضون أسبوع ، تحسنت مستويات المناعة لديها ، وكانت نتيجة اختبارها سلبية لـ كورونا، تم التبرع بحليب الثدي الذي تناولته من قبل امرأة تم تطعيمها ضد كورونا تم الإبلاغ عن هذه الحالة في مقال نشر في مجلة Viruses.

يحتوي حليب الثدي على الأجسام المضادة IgA التي تعمل على تحييد مسببات الأمراض

وفقًا للعلماء، ينتج الجهاز المناعي لدى البشر والثدييات الأخرى عادةً خمسة أنواع من الأجسام المضادة للجلوبيولين المناعي: IgM و IgG و IgA و IgE و IgD. من بين هؤلاء ، IgA هو الجسم المضاد الرئيسي الذي يحيد الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى بينما يكون IgG مسؤولاً عن التعرف على المستضدات التي كان الكائن الحي قد اتصل بها من قبل وتحييدها.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من متلازمات خلل التنظيم المناعي لديهم نقص في IgE ، وانخفاض شديد في إنتاج IgG وفي بعض الحالات ، الغياب التام لـ IgA.

يوجد الجسم المضاد IgA في حليب الثدي ، بالإضافة إلى إفرازات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ، بينما يوجد IgG بكثرة في الدم.

لعلاج هذه المرأة التي تعاني من ضعف المناعة المصابة بـ COVID-19 ، جرب فريق UNICAMP علاجًا تجريبيًا باستخدام حليب الثدي لزيادة مستويات IgA لديها، وقد نجحت

علاج كورونا بحليب الأم

نظرًا لضعف مناعتها، تم علاج المرأة في المنزل عمداً لتجنب العدوى البكتيرية المرتبطة بالمستشفى، في الأسبوعين الأولين من الإصابة بعدوى كورونا ، كانت تعاني من الحمى وفقدان الشهية والسعال والوهن (نقص الطاقة والضعف). لكن حتى بعد شهرين ، لم تتحسن حالتها، وذلك عندما قرر الباحثون علاجها بعلاج البلازما في فترة النقاهة ، والذي يتضمن نقل الدم IgG والأجسام المضادة الأخرى التي ينتجها الأشخاص الذين تعافوا من COVID.

بينما تحسنت أعراضها بعد علاج البلازما، استمرت في اختبارها إيجابيًا لعدة أيام، وكانت تعاني أيضًا من أعراض خفيفة ، بما في ذلك ضعف العضلات.

بعد ذلك ، قرر الفريق استخدام حليب الثدي لزيادة مستويات الجلوبولين المناعي (IgA) لديها، وأشاروا إلى أن تجربتهم تستند إلى مقال أظهر أن النساء المرضعات اللائي تم تطعيمهن بلقاح كورونا من شركة Pfizer أنتجن الحليب بكمية معقولة من IgA.

طُلب من المريضة تناول الحليب عن طريق الفم والاحتفاظ به في فمها لعدة دقائق ، مع فاصل زمني مدته ثلاث ساعات بين الجرعات ، ما عدا في الليل.