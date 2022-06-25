شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على دماغك وعينيك.. اعرف فوائد تناول التونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك فوائد عديدة للتونة المعلبة، ويمكن استخدامها في العديد من الوجبات المختلفة من السلطات إلى الساندويشات، فيما يتعلق بالفوائد الغذائية ، تحتوي التونة المعلبة على الكثير ، من المهم عدم المبالغة في تناولها، لأن الكثير من التونة يمكن أن يؤدي إلى التسمم بالزئبق، يمكن أن يكون دمج التونة المعلبة في نظامك الغذائي إضافة رائعة نظرًا لجميع الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها على جسمك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ستزيد من تناول البروتين:

يمكن أن تكون إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي ذات قيمة كبيرة لأنها ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وفي النهاية تستهلك سعرات حرارية أقل ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي علبة التونة المليئة بالزيت على 46.6 جرامًا من البروتين ، بينما تحتوي علبة التونة المليئة بالماء على 31.7 جرامًا من البروتين، يمكن أن تكون علبة واحدة فقط من التونة هي معظم احتياجاتك اليومية.

دعم صحة الدماغ والعين:

بفضل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في التونة المعلبة ، ستقوي وظائف عقلك وعينيك ، فقط عن طريق تناول ساندويتش التونة على الغداء، من المعروف أن حمض أوميجا 3 الدهني يحمل خصائص تحسين الذاكرة ، فإن له أيضًا تأثير في تقليل الالتهاب وإزالة أعراض جفاف العين .

يمكن أن تشعر بالانتفاخ:

أحد المكونات الموجودة في جميع أنواع التونة المعلبة هو الصوديوم ، والذي يمكن أن يؤدي بكميات كبيرة إلى الانتفاخ، وفقًا لمعهد Linus Pauling ، تحتوي علبة التونة بغض النظر عما إذا كانت معبأة بالزيت أو مليئة بالماء ، على حوالي ربع كمية الصوديوم التي تتناولها يوميًا في المتوسط، على الرغم من أن الصوديوم ضروري لتنظيم سوائل الجسم ، إلا أن الإفراط في تناول الطعام قد يؤدي إلى الانتفاخ لذلك ، من المهم أن تدرك كمية التونة المعلبة التي تتناولها كل يوم من أجل البقاء ضمن حدود الصوديوم.