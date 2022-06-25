بيروت - نادين محمد - من المهم تعلم طريقة حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لزيادة الوزن. فهذا يساعد على اكتساب الكيلوغرامات من دون الحاق الضرر بالصحة. ومن المعروف انه يتم اللجوء عادة الى مؤشر كتلة الجسم من اجل معرفة الوزن المثالي. وفي هذا السياق يشير الخبراء الى ان هذا المؤشر يراوح لدى مختلف الاشخاص بين 18.5 و24.9. وينبهون الى ضرورة الحرص على زيادة الوزن في حال كان اقل من 18.5.



تتبع طريقة حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لزيادة الوزن عدداً من العوامل المختلفة.

العمر. فمن المعروف ان الاطفال والمراهقين يحتاجون يومياً الى عدد كبير من السعرات الحرارية من اجل تحفيز عملية نموهم.

الحجم. يعتبر الطول والوزن من العوامل الاساسية التي تؤثر على استخدام الجسم للطاقة وتعامله مع الدهون.

الهرمونات. وخصوصاً هرمونات الغدة الدرقية التي تؤدي دوراً مهماً في تحديد عدد السعرات التي يحتاج اليها الجسم.

تناول بعض انواع الادوية ومنها تلك التي تحتوي على الكورتيكوستيروييد والتي تزيد حاجة الجسم الى الوحدات الحرارية.



طريقة حساب السعرات الحرارية



من الممكن حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لزيادة الوزن بطريقة سهلة وسريعة. وقبل تعلمها لا بد من معرفة عدد من الحقائق المهمة.

- يحتاج الشخص الى عدد يراوح بين 300 و500 سعراة حرارية يومياً من اجل زيادة وزن بطيئة وللحصول على نتيجة ثابتة.

- من اجل تحقيق زيادة سريعة في الوزن، من الضروري استهلاك من 700 الى 1000 سعرة حرارية يومياً.

- يحتاج الرجال الى 2700 سعرة حرارية يومياً فيما تحتاج النساء الى 2500.

- ترتبط هذه الحاجة بسرعة عملية الايض او بطئها كما بنمط الحياة المتبع.

- يمكن قياس عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم خلال فترة الراحة على النحو التالي.

1 للرجال. 10 X الوزن بالكيلوغرام + 6.25 X الطول بالسنتيمتر – 5 X العمر + 5

2 النساء. 10 X الوزن بالكيلوغرام + 6.25 X الطول بالسنتيمتر - 5 X العمر – 161

السعرات الحرارية في الوجبات



من اجل اكتساب الوزن والحفاظ على وزن صحي، من المهم جداً تعلم طريقة حساب السعرات الحرارية في الوجبات الرئيسية.

- يحتوي كل غرام من الكربوهيدرات على 4 سعرات حرارية.

- يحتوي كل غرام من البروتين على 4 سعرات حرارية.

- يحتوي كل غرام من الدهون على 9 سعرات حرارية.

ومن اجل حساب السعرات التي يحتوي عليها كل طبق يجب ضرب عدد الغرامات بعدد السعرات التي يحتوي عليها الغرام الواحد من كل من مكوناته.



نصائح لزيادة وزن صحية

بعد تعلم طريقة حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لزيادة الوزن، من المفيد جداً التعرف على بعض النصائح التي يساعد تطبيقها على الحفاظ على وزن صحي.

- تناول 3 وجبات اساسية ووجبتين خفيفتين يومياً.

- تناول كمية من البروتين تراوح بين 0.8 و2 غ لكل كيلوغرام من الوزن. فهذا يساعد على بناء الكتلة العضلية.

- تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الصحية والكربوهيدرات خلال الوجبات الرئيسية.

- شرب انواع العصائر التي توفر للجسم عدداً كبيراً من السعرات الحرارية. ومن الافضل ان تحتوي على الفاكهة، الحليب، اللبن الزبادي والمكسرات.

ومن المفيد ايضاً الاستعانة بمدربة لممارسة تمارين رياضية تساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية آمنة.



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