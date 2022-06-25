شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات فعالة لتقليل أعراض الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأشياء التي نجلبها إلى أجسامنا مثل دخان التبغ والمواد الكيميائية واللحوم الحمراء والأطعمة السكرية والمقلية والأطعمة المعالجة للغاية، فإن تغيير عادات نمط الحياة هو وسيلة فعالة لتهدئة الالتهاب، وأحد أسهل طرق البدء هي اختيار المشروبات التي أظهر العلم أنها تقلل الالتهاب، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 عصير أناناس

يعد البروميلين أحد أكثر مضادات الالتهاب التي تم بحثها وقوتها، وهو إنزيم موجود بكثرة في الأناناس، أظهرت الدراسات أن البروميلين ينتج تأثيرات مسكنة ومضادة للالتهابات في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ويقلل من آلام والتهاب الركبة لدى مرضى هشاشة العظام ،عصير الأناناس الذي يتم تناوله بعد التمرين قد يخفف حتى من التهاب ما بعد التمرين من خلال المساعدة في إصلاح وتخفيف آلام العضلات لأنه غني أيضًا بالبوتاسيوم.

2 حليب الكركم الدافئ

الكركم هو بهار برتقالي مائل للصفرة يحتوي على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين، والذي ثبت أنه يساعد في تقليل مخاطر العديد من الأمراض المزمنة، وكذلك تخفيف الألم الالتهابي الناتج عن هشاشة العظام.

3 شاي أخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها، الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، بالإضافة إلى EGCG المضاد للأكسدة، والذي تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يعزز حرق الدهون ويزيد التمثيل الغذائي.

من بين أفضل أنواع الشاي الأخضر شاي الماتشا، الذي يحتوي على تركيز أعلى من إيبيغالوكاتشين جالاتي (EGCG)، وهو أيضًا أحد أقوى أنواع البوليفينول المضادة للالتهابات. اقترح عدد من الدراسات أن شرب شاي الماتشا الأخضر قد يقلل من أعراض الاضطرابات الالتهابية المختلفة.

4 مرق العظام

أصبح المرق المصنوع من غلي العظام والأنسجة الضامة للدجاج والماشية والحيوانات الأخرى إكسيرًا صحيًا نظرًا لتركيزه من المعادن المغذية والفيتامينات والأحماض الأمينية التي تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

مرق العظام غني بالكولاجين والجيلاتين والجليسين والجلوتامين والهيدروكسي برولين ، وجميعها لديها العديد من الدراسات السريرية التي تشير إلى قدرتها على تقليل الالتهاب .

5 شاي الزنجبيل

انقع بعض جذر الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لتبريد الالتهاب المزمن، تم استخدام التوابل اللذيذة منذ آلاف السنين لتهدئة اضطراب المعدة والغثيان وتقليل الألم، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل ، قد تكون أيضًا طريقة طبيعية لتقليل وجع المفاصل الملتهبة.

6 عصير الكرز الحامض

ثبت أن عصير الكرز مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، تشير دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Nutrients إلى أن التأثيرات الصحية للقلب على ضغط الدم والكوليسترول قد تُعزى جزئيًا إلى خصائص العصير المضادة للأكسدة والالتهابات.