كيف يساعد شرب الماء الدافئ قبل النوم الجسم على الاسترخاء

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القاهرة - سامية سيد - الماء الدافئ منذ فترة طويلة يوصى به كأول مشروب في الصباح لأنه يساعد على إزالة السموم من الجسم ويساعد أيضًا في العمل السليم لجميع أعضاء الجسم، لذا فإن شرب الماء الدافئ ماء طوال اليوم يساعد في حسن سير عمل الجسم.

أثناء شرب الماء قبل النوم يمكن أن يزعج دورة النوم بسبب الرغبة في التبول في منتصف الليل، ولكن فوائد شرب الماء الدافئ قبل النوم تفوق عدد الاضطرابات التي تسببها دورة النوم المنزعجة.

فيما يلي نظرة على فوائد شرب الماء الدافئ قبل النوم حسب موقع " healthline":

يساعد الماء الدافئ على إزالة السموم من الجسم:

عند شرب الماء الدافئ ، فهو يحسن الدورة الدموية في الجسم ، وبالتالي يساعد في عملية إزالة السموم من الجسم.

يساعد الماء الدافئ في معالجة الهضم:

يساعد شرب الماء الدافئ على تكسير الدهون التي تساعد في عملية الهضم، وهذا يساعد أيضًا في عملية إنقاص الوزن، أضف بضع قطرات من الليمون إلى الماء الدافئ وسيساعد ذلك على تقليل أي نوع من الالتهابات في الجسم.

يساعد في علاج القلق:

تشير الدراسات إلى أنه عندما يصاب الجسم بالجفاف، فإنه يزيد من مستويات التوتر مما قد يؤدي إلى قلة النوم، لذلك فإن شرب الماء قبل النوم يساعد على تعويض نقص الماء في الجسم مما يؤدي إلى نوم أفضل بالليل.