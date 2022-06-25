شكرا لقرائتكم خبر عن علاج عضة الكلب.. كيفية الوقاية من العدوى ومتى تكون خطرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لعضة كلب يتطلب العناية الطبية لتجنب المضاعفات، حيث يمكن أن تسبب المزيد من المشاكل الصحية خاصة إذا لم تعتن بالجرح.

عندما يعضك الكلب، تدخل البكتيريا من لعابه إلى الجسم من خلال الجرح وتسبب العدوى.

كيف تعرف ما إذا كانت العدوى معدية؟

هناك عدد قليل من الأعراض التي تدل على حدوث عدوى نتيجة عضة كلب والتي تشمل وفقا لموقع " healthline:

ألم شديد وتورم

احمرار حول الجرح

خروج دم وصديد مستمر من الجرح

الشعور بالخدر حول الجرح

ظهور الحمى والدوخة

عرق الجسم

كيفية التعامل مع عضة الكلب

بمجرد أن يعض الكلب شخص، تأكد من غسل الجرح بالماء حتى لا تنتشر العدوى، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق البسيطة لعلاج الإصابة.

الغسل والتنظيف:

اغسل المنطقة المصابة بالماء الدافئ إن أمكن ونظف المنطقة جيدًا قبل البدء في أي إجراء جراحي.

المضادات الحيوية:

إذا لم يكن الجرح عميقًا ، يمكنك وضع أي كريم مضاد حيوي ولف ضمادة شفافة حوله.

الحصول على حقنة الكُزاز:

سيقوم الطبيب بفحص الجرح وسيتمكن من تشخيص مدى الضرر الذي يلحق بالأوردة أو الأعصاب، سيصف أيضًا لقاح الكزاز إذا لم يتم إجراؤه في السنوات الخمس الماضية، بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يجب إعطاء لقاح معزز ضد التيتانوس للأطفال كإجراء وقائي ضد أي إصابة يتعرضون لها أثناء اللعب أيضًا.

الجراحة:

في حالة وجود عضة شديدة جدًا، قد تنشأ الحاجة إلى إجراء غرز حول الجرح.

يمكن أن تؤدي الجروح غير المعالجة أو المتجاهلة إلى العديد من المشاكل الخطيرةCapnocytophagaوالإنتان الذي يمكن أن يسبب حالات مميتة مثل الفشل الكلوي والنوبات القلبية والغرغرينا.