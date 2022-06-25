وداعا لجدري القرود: منظمة الصحة العالمية لتغيير اسم المرض

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

بضعة أسابيع حتى الآن ، إلا أنه مرض تم اكتشافه في القردة عام 1950 ، ومن هنا جاءت تسميته. ثم ، في عام 1970 ، تم اكتشافه في البشر.



الآن ، شرعت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تحريك العجلات لتغيير المصطلحات التي تُعرف بها والتخلص من الصور النمطية التي يتم إنشاؤها حولها.

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وزعم الخبراء فيه أن الاسم غير مناسب لكل من الفيروس والمرض.

ووفقًا للصحيفة ، لم يتم الإبلاغ في الأصل عن إصابة القرود بجدري القرود ولكن القوارض.

العملية جارية لتغيير الاسم

أعلن المؤلفون أنفسهم أنهم اتصلوا بمنظمة الصحة العالمية ، وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، مديرها العام ، إن عملية تغيير التسمية جارية.

قال هانز كلوج ، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا : "إن مرض جدري القرود ليس سببًا لإلغاء الأحداث ، ولكنه فرصة لاغتنامها وتعزيز التزامنا" .

الهدف من هذه المبادرة هو القضاء على وصمة العار التي تصاحب بعض فئات المجتمع بسبب المرض.

وهكذا ، مع هذا التغيير ، تريد منظمة الصحة العالمية تجنب ما حدث مع فيروس نقص المناعة البشرية وبكوفيد -19 نفسه ، الذي تسبب انتقاله في إصابة بعض الأشخاص في دائرتهم القريبة وأدى إلى درجة معينة من الوصم.