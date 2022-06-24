شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السرطان.. الشاى الأخضر يقلل التهاب الجلد الناتج عن الإشعاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشرب الشاى فأنت بالتأكيد تعلم أنه يمكن أن يكون له تأثير مهدئ يقدره الكثير من الناس إما فى الصباح الباكر أو أثناء المساء، واتضح مؤخرا أن الشاى الأخضر قد يكون الخيار الأفضل للأشخاص المصابين بالسرطان، وفقا لما نشره موقع eatthis.

في دراسة نشرتها JAMA Dermatology ، شارك 165 مريضًا بسرطان الثدى بمتوسط عمر 46 عامًا وكانوا يخضعون للعلاج الإشعاعي، بعد تقسيمهم إلى مجموعتين، وتم إعطاء نصف المرضى علاجًا وهميًا بينما طُلب من النصف الآخر استخدام محلول يحتوي على epigallocatechin-3-gallate (EGCG) الموجود في الشاي الأخضر، أظهرت النتائج أن أولئك الذين استخدموا محلول EGCG كانوا أقل عرضة للإصابة بالتهاب الجلد الحاد الناجم عن الإشعاع (RID).

عندما يتعلق الأمر بكيفية مساعدة الشاي الأخضر لمرضى السرطان الذين قد يواجهون RID ، يشرح الدكتور ألبرتسون أنه غني بالبوليفينول الذي له خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل احمرار الجلد وتهيجه وتورمه، وهي "كلها جوانب شائعة لآثار الإشعاع .

ويشير الدكتور ألبرتسون أيضًا إلى أنه "إذا كنت تخضع للعلاج الكيميائي"، فأنت بحاجة إلى التأكد من "التحدث مع طبيبك ، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مقتطفات قد تتداخل مع مدى فعالية أدوية العلاج الكيميائي".