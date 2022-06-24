شكرا لقرائتكم خبر عن لتسريع نمو الشعر والحفاظ على لمعانه.. اعملى محلول أوراق الجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعتبر أوراق الجوافة رائعة مثل الفاكهة، والتي يُنسب إليها كونها مصدر قوة للعناصر الغذائية وتحظى بشعبية كبيرة تمامًا مثل الفاكهة، تحتوي الأوراق على فيتامين ب وج ، مما يساعد على تعزيز نشاط الكولاجين المطلوب لنمو الشعر، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

قالت الدكتورة سابنا في روشني، جراح التجميل وأخصائي الشعر، إن أوراق الجوافة لها العديد من الفوائد مثل خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية، تحسن محتوى فيتامين سي نشاط الكولاجين الذي يساعد في نمو الشعر ومحتوى اللايكوبين يعطي الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، باختصار ، تساعد أوراق الجوافة الشخص في الحصول على حل جيد لنمو الشعر.

كيفية استخدام أوراق الجوافة

في حين أن معظمنا لا يدرك الفوائد الصحية لأوراق الجوافة ، فقد كان الطب التقليدي لعدة قرون في المكسيك وأجزاء من أمريكا الجنوبية، يمكن أن يساعدك تضمين أوراق الجوافة في نظام العناية بالشعر المعتاد على رؤية نمو كبير للشعر بالإضافة إلى أنه طبيعي 100٪ ، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن أي تفاعل ضار ، يمكنك استخدام أوراق الجوافة لعمل كوب من الشاي وشربه بانتظام أو عمل غسول لتطبيقه على شعرك وفروة رأسك.

اتبعى الخطوات لعمل حل خاص بك للعناية بالشعر بأوراق الجوافة والذي سيكافح تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر ، كل ما تحتاجينه هو حفنة من أوراق الجوافة و1 لتر ماء ووعاء لغلي المكونات.

ابدأى بغلي أوراق الجوافة في الماء لمدة 20 دقيقة ، ثم صفي المزيج واتركيه يبرد إلى درجة حرارة الغرفة، يجب التأكد من أن شعرك خالٍ من المنتجات ، لذلك قد يكون من الأفضل استخدام هذا المحلول بعد الاستحمام، بمجرد أن يصبح شعرك جافًا تقريبًا ، قومى بتقسيمه وابدأى في وضع محلول أوراق الجوافة، دلكي المحلول في فروة رأسك لمدة 10 دقائق على الأقل وتأكدى من انتشاره جيدًا، يحسن التدليك من ضغط الدم ، مما يساعد البصيلات على تلقي المزيد من التغذية.

انتبهي إلى الجذور والأطراف أثناء وضع المحلول، يمكنك ترك هذا المحلول لمدة تصل إلى ساعتين، اختياريًا ، يمكنك لف شعرك بمنشفة والنوم بها، اشطفي شعرك بالماء الفاتر وليس الماء الساخن لأنه يجفف شعرك وفروة رأسك ، إذا كنت تواجهين مشكلة تساقط الشعر ، استخدمي محلول أوراق الجوافة هذا ثلاث مرات في الأسبوع.

إذا كنت تستخدمه لتسريع نمو الشعر والحفاظ على لمعان شعرك ، استخدمه مرتين في الأسبوع بصرف النظر عن هذا العلاج المذهل إن تناول الجوافة يمد الجسم بعدد من الفيتامينات والمعادن ، كما أن المكون الفريد لهذه الفاكهة يعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل من الطعام ، مما يساعد في علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس.