شكرا لقرائتكم خبر عن هل القهوة بالليمون تساعد في إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عادة شرب القهوة الصباحية بعصير الليمون، بهدف الاستفادة من فوائد هذا المشروب الصباحى، وحسب ما ذكره موقع دويتشة فيلة فإن خلطة الكافيين، المادة التي تحتوي عليها القهوة وفيتامين سي المتواجد في حبات الليمون، هي عبارة عن شحنة "خارقة" من الطاقة بينما يقدم آخرون هذه "الخلطة" على أنها وصفة سحرية "فعّالة" للقضاء على دهون البطن، أو آلام الرأس. فيما يعتقد قسم آخر أنها المفتاح اليومي لبشرة خالية من التجاعيد.





أسطورة أم حقيقة؟

لا توجد أية دراسة علمية توثّق صلة فنجان القهوة المر بتخسيس البطن أو محاربة تجاعيد الوجه، و في المقابل هناك عدد من الدراسات الطبيّة التي أثبتت أن شرب القهوة يساعد على تخسيس الجسم بشكل عام، لكن شريطة اتباع حمية غذائية وليس شرب فناجين فقط لا حصر لها من القهوة والتي قد تضر بالصحة.

دراسات أخرى عن القهوة توصلت أيضا إلى أنه إلى جانب حالات من آلام الرأس عالجها فنجان القهوة، حدث أيضا العكس، حين أراد أشخاص مواظبون على شرب القهوة الامتناع عن شربها، فواجهوا آلاماً في الرأس، تماما كما يحدث لصائمين في الأيام الأولى من شهر رمضان.

فيتامين سي

في المقابل، فإن الفيتامين سي المتواجد بكثرة في الليمون معروف عنه أنه ينشط عملية الاستقلاب وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن. كما أنه عبارة عن جرعة تنشيطية تساعد على التخلص من آلام الشقيقة والأهم من ذلك أن هذا الفيتامين يساهم في إنتاج الكولاجين في الجسم، ومعروف أن الكولاجين هو المفتاح السحري لمحاربة الشيخوخة ووقف التجاعيد.

كل هذه المعطيات تدل على أن كل مادة لوحدها هي فعّالة في حدّ ذاتها للحصول على النتائج المرجوة، شريطة مراعاة الظروف الموازية والضرورية للهدف المنشود كالامتناع عن التدخين والتغذية السليمة وممارسة الرياضة وغيرها لكن فعالية فنجان القهوة بعصير الليمون، تبقى أمراً لم يحسمه الطب بعد.