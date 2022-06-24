بيروت - نادين محمد - بات من الشائع حالياً استخدام ابر تنحيف اسبوعية. فهي تساعد بحسب التجارب التي يتم التحدث عنها على المدونات على التخسيس من دون الحاجة الى اتباع برنامج رجيم قاس. الا ان تلقيها قد ينطوي على بعض الاعراض الجانبية التي يمكن التخلص منها في مدة قصيرة. لكن قبل استخدامها من الافضل سؤال الاختصاصية التي يمكن ان تحدد النوع المناسب.

افضل ابر التنحيف



من الممكن استخدام ابر تنحيف اسبوعية ان يساعد على التخلص من الوزن الزائد في مدة تختلف بين نوع وآخر وبين شخص وآخر.

ابر اوزمبك



- يساعد هذا الدواء على الحفاظ على معدل سكر طبيعي في الدم وخصوصاً لدى مرضى النوع الثاني من السكري.

- يساهم في انقاص الوزن.

- تحتوي هذه الابر على مركب السيماغلوتيد الذي يحد من الاحساس بالجوع ويعمل على تنظيم الشهية في الدماغ ويمنع الرغبة في استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

- من المفيد عند استخدام هذه الابر اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- بعد استعمالها بانتظام يمكن ملاحظة التغيير في مرحلة تراوح بين 20 و48 اسبوعاً.

- قد تترتب على ذلك بعض الاعراض الجانبية مثل الامساك، الم المعدة، الغثيان والرغبة في التقيؤ والاسهال.

ابر ساكسندا



- تحتوي هذه الابر على مادة ليراغلوتيد التي تسخدم لعلاج النوع الثاني من السكري بمقدار 1.8 ملغ يومياً.

- يمكن الاستفادة من هذه المادة لخسارة الوزن على ان يتم تلقي حقنة تحتوي على 3 ملغ منها يومياً.

- تبطئ هذه المادة عملية افراغ المعدة وتعزز الشعور بالشبع وتحد من الرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- يمكن ان تبدأ خسارة الوزن في هذه الحالة بعد اسبوعين وتستمر لمدة تراوح بين 9 و12 شهراً.

- من الاعراض الجانبية التي يمكن ان تسببها هذه الابر، انخفاض مستوى السكر في الدم، الغثيان، الامساك، الم الرأس، الدوار.



حقن فيكتوزا



- تساعد هذه الحقن على علاج مرضى السكري النوع الثاني. ويمكن الاستفادة منها من اجل انقاص الوزن. لذا تعد ابر تنحيف اسبوعية فعالة.

- تعمل على تعزيز الاحساس بالشبع وعلى الحد من الرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية.

- من الممكن الحصول على النتيجة المطلوبة بعد 26 اسبوعاً من بدء تلقي الحقن. وفي هذه الحالة يمكن خسارة الوزن حتى الاسبوع الـ52.

- لكن يجب الانتباه الى بعض الاعراض الجانبية مثل عسر الهضم والامساك والغثيان وصولاً الى ضعف الشهية.

حقن الفيتامين B12



-من خلال تلقي حقن الفيتامين B12 يمكن الحصول على العديد من الفوائد مثل تعديل مستويات الطاقة في الجسم، تحسين وظائف الدماغ، فضلاً عن انقاص الوزن. كما يمكن الاستفادة منها من اجل تحفيز مستوى الفيتامين B12 في حال المعاناة من نقص فيه.

- من الضروري الحرص على استشارة الطبيب الاختصاصي قبل تلقي هذه الحقن.

- يتوقف عدد الحقن التي يحتاج اليها الجسم على حالته كما على النظام الغذائي المتبع والوضع الصحي والعمر. لذا قد يرى الاختصاصي انه يمكن تناول حقن يومية او اسبوعية او شهرية او نصف سنوية.

يمكن ان يعاني من يتناول ابر تنحيف اسبوعية بالفيتامين B12 من بعض الاعراض المزعجة، ومنها الغثيان، القيء، الاسهال، الالم والحكة في مكان الحقن، الدوار، الاحساس بالحر بين الحين والآخر.



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