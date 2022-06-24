شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ارتفاع السكر خطر على صحتك.. اعرف 5 طرق للسيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة السكر في الدم، هو حالة تؤثر على الأشخاص المصابين بمرض السكري، عندما يكون لدى جسمك القليل جدًا من الأنسولين، أو إذا كان جسمك لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل صحيح، تعد إدارة نسبة السكر في الدم أمرًا حيويًا لصحتك العامة ، وفى السطور القادمة سنوضح طرق خفض نسبة السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



مخاطر ارتفاع السكر

يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى العمى وبتر الأطراف والوفاة، آثار مرض السكري يمكن أن تكون مهددة للحياة.

يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم عند ممارسة الرياضة ، يستهلك جسمك المزيد من السكر في الدم ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، كما تساعد التمارين أيضًا في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

2 - تناول نظام غذائي صحي:

إن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح التحكم في نسبة السكر في الدم، يشمل النظام الغذائي الصحي الكثير من الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، هذه الأطعمة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

3- الحد من التوتر:

الهرمونات مثل الأدرينالين والجلوكاجون وهرمون النمو والكورتيزول الناتج عن الإجهاد تزيد من ضغط الدم وترفع معدل ضربات القلب ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، حاول تقليل التوتر في حياتك بتقنيات الاسترخاء أو الإجهاد من الأنشطة مثل اليوجا أو التأمل.

4 - اشرب الكثير من الماء:

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم للصحة العامة ، بما في ذلك إدارة نسبة السكر في الدم،عندما تصاب بالجفاف ، يصبح السكر في دمك أكثر تركيزًا، تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على صحتك ورطوبتك.

5 - حجم الوجبة:

محاولة تناول حصص صغيرة يمكن أن تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مستوى صحي، عندما تأكل أكثر من اللازم ، يجب أن ينتج جسمك المزيد من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم. ويمكن أن يساعد التحكم في أحجام حصتك في الحفاظ على الدم يتم فحص مستويات السكر ومنع حدوث طفرات وانهيارات.