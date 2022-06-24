شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 طرق لشرب خل التفاح .. يجب تخفيفه بالماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد جربت خل التفاح من قبل، فمن المحتمل أنك لا تحب طعمه، إنه طعم قوي للغاية قد يكون من الصعب ابتلاعه إذا لم يتم خلطه بمكونات أخرى، ومع ذلك، إذا تمكنت من تجاوز المذاق الأولي للمشروب، فمن المرجح أن تجني بعضًا من فوائده مثل تنظيم نسبة السكر في الدم ، وتحسين مستويات الكوليسترول ، وفقدان الوزن المحتمل، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

لدمج المزيد من خل التفاح في نظامك الغذائي ، من المهم أن تشربه في أوقات معينة من اليوم حيث يمكن أن يكون أكثر فاعلية، من المفيد أيضًا تحضيره بحيث يخفي طعمه القاسي ، مما يجعله أكثر قبولًا وأسهل لتناوله بانتظام.





اشربه قبل وجبات الطعام:

شرب خل التفاح قبل الوجبات قد يساعد في كبح شهيتك، يمكن أن يساعد أيضًا في هضم الكربوهيدرات، سيؤدي ذلك بعد ذلك إلى خفض أي ارتفاع في نسبة السكر في الدم.

في الواقع ، خلصت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام أثناء تناول الخل شعروا بالشبع بعد ذلك، أدى ذلك إلى اعتقاد الباحثين أن تناول الخل (خاصة مع المستويات الحمضية المرتفعة) قبل الوجبة يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.





اشربه في الصباح:

شرب خل التفاح في الصباح من أفضل الطرق لاستهلاكه، وذلك لأن خل التفاح يساعد في ملء أمعائك بالبكتيريا الصحية.

نظرًا لأن خل التفاح هو طعام مخمر ، يمكن أن يعزز ميكروبيوم متوازن ومغذي - مجتمع الكائنات الدقيقة في جسمك - وهو أمر مهم جدًا لصحتك من خلال المساعدة في التحكم في الهضم وإفادة جهاز المناعة لديك بالإضافة إلى جوانب أخرى من صحتك العامة.





خففه بالماء:

يجب التخفيف بالماء ، وإلا فإنك تخاطر بتهيج المريء، ضع ملعقة كبيرة من خل التفاح في 8 أونصات من الماء توازن جيد.



أضف بعض أنواع التحلية: أضف بعض أنواع التحلية:

بعض الناس يفضلون إضافة الزنجبيل والليمون والقرفة و / أو محلي مثل ستيفيا أو فاكهة الراهب أو العسل لجعلها أكثر استساغة،إضافة القرفة تساعد أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم وتعزز فقدان الوزن.