شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لأمعائك عند تناول مشروبات الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان لا توجد ساعات كافية في النهار للحصول على قسط جيد من الراحة، وحيث يوجد نقص في النوم عادة ما يكون هناك نقص في الطاقة أو الإنتاجية على مدار اليوم، ولهذا السبب يعتمد الكثير من الناس على مصدر سائل من الكافيين مثل مشروب الطاقة، وفقًا لتوصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من الآمن عمومًا أن يستهلك البالغون ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، يمكن أن تحتوي مشروبات الطاقة في أي مكان من 50 ملليجرامًا إلى 500 ملليجرام من الكافيين ، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا مقارنة بفنجان بسيط من القهوة، والذي يحتوي على حوالي 100 ملليجرام فقط، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

من المحتمل أن " تؤثر مشروبات الطاقة على أمعائك ، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواها من الكافيين " ، كما يقول مايك بوهل ، خبير التغذية ، على عكس القهوة ، غالبًا ما تحتوي مشروبات الطاقة على العديد من المنبهات الأخرى أيضًا ، ويضيف أن أحد المكونات الإضافية الأكثر شيوعًا هو نبات الجوارانا ، وهو نبات يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين من حبوب البن.

الفوائد الإجمالية للكافيين بما في ذلك تحسين التركيز والذاكرة ووقت رد الفعل ، قد لا تفوق الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها مشروبات الانتعاش على الجهاز الهضمي، بصرف النظر عن السكريات المضافة والنكهات الاصطناعية ، يمكن أن تحتوي مشروبات الطاقة على مكونات طبيعية وكيميائية ، وعند مزجها بمحتوى مرتفع من الكافيين ، ينتهي الأمر بتعب فى الأمعاء.





1- قد تواجه المزيد من مرض حرقة المعدة أو مرض الارتجاع

إذا عانيت من قبل من إحساس حارق في صدرك أو علامات ارتداد الحمض بعد شرب أحد مشروبات الطاقة المفضلة لديك ،فهو في الواقع أثر جانبي شائع جدًا ، يبدأ في أمعائك ، بعد شرب مثل هذا المشروب الذي يحتوي على نسبة عالية من الكافيين.





2 قد تتغير حركات أمعائكستحدث نتيجة شائعة أخرى قد تواجهها أمعائك، خاصة بعد تناول مشروب الطاقة ، عندما تحاول استخدام الحمام.

عندما تستهلك الكافيين ، فإن حركية جسمك ، مدى سرعة تقلص معدتك لتحريك الطعام خلالها ستزداد وقد تلاحظ أن هناك شيئين يبدآن في الحدوث، قد تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام بعد فترة وجيزة من تناول الكافيين ، وقد يعاني بعض الأشخاص من الإسهال أو تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.





3- قد تتعطل وظيفة الجهاز المناعي والهضم

عندما يكون لديك جهاز هضمي صحي ، يكون من الأسهل كثيرًا أن تعمل بشكل يومي، قد يؤدي الجمع بين السكر والكافيين في مشروبات الطاقة إلى إعاقة وظائف الأمعاء البسيطة.

4- قد تعاني من ضيق في المعدة وزيادة الوزن

ليس من غير المألوف أن تكون مشروبات الطاقة مليئة بالسكر، إلى جانب قائمة طويلة من المكونات، بالإضافة إلى ذلك ، ستشعر تمامًا به في أمعائك عندما تبدأ هذه السكريات في الاستقرار.

يتم تحلية معظم مشروبات الطاقة بالسكر الحقيقي أو المحليات الاصطناعية وتتضمن أيضًا نكهات صناعية يمكن أن تسبب ضائقة معدية معوية وزيادة الوزن، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة. عندما يصل السكر إلى أمعائك ، يمر جسمك بضيق في الجهاز الهضمي ، والذي يمكن أن يظهر بطرق مثل الإمساك أو متلازمة القولون العصبي (IBS) ، وفقًا لكليفلاند كلينك .





5 قد تلاحظ المزيد من الغازات والانتفاخ

إذا كانت أهدافك المستقبلية هي الحصول على معدة مسطحة أو إنقاص الوزن ، فإن مشروبات الطاقة ليست هي الحل الأمثل، وأظهرت الكثير من الأبحاث أن مشروبات الطاقة الغازية يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ ، يوجد ثاني أكسيد الكربون المذاب في المشروبات الغازية ، والذي يمكن أن يتحول إلى غاز عند وصوله وهضمه في معدتك (أو الجهاز الهضمي).