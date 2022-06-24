لا تتجاهليها.. 11 عارض يجب أن لاتغفلهم المرأة

بيروت - نادين محمد - أعراض صحية عديدة تتجاهلها النساء يجب الانتباه مثل أعراض التهاب الحلق المستمر، أو التعب بجانب مجموعة من الأعراض الأخرى والتي تتجاهلها كثير من النساء اعتقاداً منها بأنها أعراض نزلات البرد أو الفيروس.

إليك أبرز تلك الأعراض التي تتجاهلها النساء وقد تكون مؤشراً لأمراض خطيرة

1. ضعف مفاجئ

قد يشير ظهور ضعف مفاجئ في الوجه أو الأطراف إلى الإصابة بسكتة دماغية، وتشمل الأعراض الإضافية الارتباك المفاجئ، والتداخل في الكلام، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبة المشي.



2. ضيق التنفس المتكرر

تعاني بعض النساء من ضيق في التنفس عند إجهاد أنفسهن عندما لا تتلقى قلوبهن إمدادات دم كافية. ومع ذلك، تحدث معظم النوبات القلبية الصامتة عند النساء، حيث يكون ضيق التنفس والتعب الشديد من الأعراض الأكثر شيوعاً، وليس ألم الصدر.

3. ألم في الصدر

إذا كنت تعانين من ألم في الصدر، أو تسارع في ضربات القلب، أو ألم في ذراعيك، أو كتفيك، أو فكك، و/ أو ضيق في التنفس، فقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بمشاكل القلب.

4. مشاكل في الرؤية

مع تقدمك في العمر، قد تتشوش رؤيتك، ولكن إذا وجدت فجأة صعوبة في الرؤية أو لاحظت عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسكتة دماغية. وبالمثل، فإن أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي قد يعانون من الأضواء الساطعة أو حتى الهالات الملونة. ومع ذلك، تذكري أن نفس الأعراض قد تشير أيضاً إلى تمزق الشبكية أو انفصالها. قد تؤدي المشكلة إلى العمى الدائم إذا لم يتم التعامل معها على الفور .



5. تغيير الوزن المفاجئ

قد يشير فقدان الوزن المفاجئ دون بذل أي جهد محدد إلى مشكلة صحية. الأسباب الأكثر شيوعاً هي فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري أو الاضطرابات النفسية أو أمراض الكبد أو السرطان.

6. كتل غير طبيعية في الثدي

من الطبيعي أن يكون لثدي الأنثى بعض الكتل والنتوءات ومع ذلك، لا تتأخري في طلب المشورة الطبية إذا لاحظت أي كتلة تلتصق بجدار الصدر أو الجلد، أو تغيرات في الجلد العلوي، أو تغيرات في مظهر الحلمة. قد تشير هذه التغييرات إلى وجود سرطان الثدي.



7. الشخير والنعاس المفرط

قد تعانين من انقطاع النفس الانسدادي النومي إذا نمت في العمل وأماكن أخرى، وهي حالة تتوقفين فيها عن التنفس إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن.

8. التعب المفرط

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من العوامل التعب المفرط. ومع ذلك، إذا كنت تشعرين بالتعب المستمر، فقد يشير ذلك إلى بعض الاضطرابات الأيضية الأساسية أو حالة التهابية خطيرة مثل السرطان أو الخرف أو مرض باركنسون.

9. فرط التوتر والقلق

إذا وجدت أن مستويات التوتر أكبر من أن تتحمليها يجب أن تري طبيبك في أقرب وقت ممكن.

10. التغيرات في الجلد

يجب أن تكوني متيقظة لأي تغيرات في بشرتك. قد يكون الجلد الداكن في الإبط أو خلف الرقبة وعلامات الجلد المتعددة علامات لمرض السكري.

11. التغيرات في الدورة الشهرية

من الطبيعي أن تتغير دورتك الشهرية طوال حياتك، لكن إذا لاحظت شيئاً مختلفاً، فاستشيري طبيبك. يجب فحص التغييرات المفاجئة في كمية الدم ومدته وتدفقه . قد تكون أعراض هذه التغييرات مرتبطة بانقطاع الطمث الطبيعي أو قد تكون مؤشراً على حالات حميدة مثل تكيس المبايض أو الأورام الليفية الرحمية. في بعض الأحيان، قد تشير إلى حالات خطيرة مثل التهابات الحوض والسرطانات النسائية. في حالة تعرضك لنزيف بعد انقطاع الطمث، يجب استشارة طبيبك في أسرع وقت ممكن.

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