شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عوامل الخطر المرتبطة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف يشمل مجموعة واسعة من الحالات الطبية، بما في ذلك مرض الزهايمر، وتؤدي التغيرات غير الطبيعية في الدماغ إلى الاضطرابات المُجمَّعة تحت مصطلح "الخَرَف"، حيث تؤدي التغييرات إلى انخفاض في قدرات التفكير والتي تُعرف أيضًا بالقدرات المعرفية، والتي تكون شديدة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية، كما أن له أيضًا تأثير على سلوك الشخص، ويمكن للأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية عالية للإصابة بالخرف أن يعيشوا نمط حياة أكثر صحة ويقللوا من فرص الإصابة بالمرض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يعد الخرف أكثر شيوعًا مع تقدم الأشخاص في العمر (حوالي ثلث الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عامًا أو أكثر قد يكون لديهم شكل من أشكال الخرف) ولكنه ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.

عوامل الخطر التي تزيد فرص الإصابة بالخرفارتفاع ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بالقلب والأوعية الدموية والدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف الوعائي.

عندما يكون ضغط الدم لديك دائمًا أعلى من 140/90 مم زئبق، فإنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم، إنها حالة خطيرة تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع مستوى سكر الدم

يمكن أن تتسبب مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز التي تزيد عن المعدل الطبيعي في الإصابة بمرض السكري وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والضعف الإدراكي والخرف.

أيضًا ، قم بقياس وجباتك ووجباتك الخفيفة ، وراقب حصص طعامك للتحكم في نسبة السكر في الدم.

نظام غذائي غير صحي

قلل من الدهون والسكريات الأخرى مع تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

النظام الغذائي الصحي مهم للوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات غير المعدية ومع ذلك ، فقد تغيرت الأنماط الغذائية نتيجة لزيادة إنتاج الأطعمة المصنعة وتغير أنماط الحياة.

الحد من التفاعل الاجتماعي

يمكن أن يساعد التواصل مع الآخرين والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية في منع العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وكلاهما مرتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي ومرض الزهايمر.

مشاكل السمع

يمكن أن يؤدي فقدان السمع إلى زيادة صعوبة التفاعل مع الآخرين ويمكن أن يؤثر على الإدراك وخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن، إذا تدهور سمع الشخص في منتصف العمر ، فإن خطر الإصابة بالخرف لاحقًا في الحياة يرتفع، قد يكون هذا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك:

- يمكن أن يتسبب فقدان السمع في انسحاب الأشخاص من المواقف الاجتماعية وزيادة العزلة بمرور الوقت، هذا يمكن أن يستنفد احتياطيهم المعرفي.

- قد تؤدي مشاكل السمع إلى زيادة صعوبة عمل العمليات العقلية الأخرى بشكل صحيح.

تقدم العمر والوراثة

يُعد هذان العاملان الأكثر خطورة للإصابة بالخرف لدى معظم الأشخاص، اكتشف الباحثون عددًا من الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف على الرغم من أنه يُعتقد أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الزهايمر أكثر عرضة للإصابة بالمرض، فإن العديد من الأشخاص الذين لديهم أقارب مصابين بالخرف لا يصابون به أبدًا، والعديد من الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض يتعرضون له.

بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى منتصف العمر ، يكون لدى العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة داون علامات عصبية وسلوكية للخرف.