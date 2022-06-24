شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تكون حصوات الكلى.. اعرفها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حصوات الكلى عندما يحتوي بولك على نسبة عالية من المعادن والمواد الأخرى - مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك - التي تتجمع معًا لتكوين البلورات. تلتصق البلورات ببعضها البعض لتكوين حجر واحد أو أكثر. تحدث الحصوات عندما لا يحتوي البول على ما يكفي من السوائل والمواد الأخرى لمنع حدوثها، حسبما نشر موقع webmd

ويمكن أن تكون حصوات الكلى صغيرة مثل حبة الرمل، ويمكنك تمريرها دون أن تدري. لكن الأكبر يمكن أن يمنع تدفق البول ويؤذي كثيرًا. ويمكن لأشياء مختلفة أن تسبب حصوات الكلى ، بما في ذلك ما تأكله وبعض الأدوية.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى

غالبًا ما لا يكون لحصوات الكلى سبب واحد، وهناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بها بعض هذه العوامل تشمل:

-نقص شرب المياه

تحتاج إلى صنع بول كافٍ لتخفيف الأشياء التي يمكن أن تتحول إلى حجارة إذا كنت لا تشرب كمية كافية أو تتعرق كثيرًا ، فقد يبدو بولك داكنًا. يجب أن يكون لونه أصفر باهتًا أو شفافًا.

إذا كان لديك حصوة من قبل، يجب أن تصنع حوالي 8 أكواب من البول يوميًا لذا اهدف إلى شرب الماء و تناول حوالي 10 أكواب من الماء يوميًا، لأنك تفقد بعض السوائل من خلال العرق والتنفس استبدل كوبًا من الماء بمشروب حمضيات يمكن أن تمنع السترات الموجودة في عصير الليمون أو عصير البرتقال تكون الحصوات.

النظام الغذائى

يمكن أن يلعب ما تأكله دورًا كبيرًا في الحصول على إحدى هذه الحصوات

يحدث النوع الأكثر شيوعًا من حصوات الكلى عندما يلتصق الكالسيوم والأوكسالات معًا عندما تفرز الكليتان البول. الأوكسالات مادة كيميائية موجودة في العديد من الأطعمة والخضروات الصحية. قد يخبرك طبيبك بالحد من الأطعمة عالية الأوكسالات إذا كان لديك هذا النوع من الحصوات من قبل الامثلة تشمل: السبانخ والفريك.